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Происшествия

В Псковской области произошло три возгорания из-за короткого замыкания

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

За 22 ноября в Псковской области произошло три случая возгорания по причине короткого замыкания в электропроводке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 9:22 в Пскове в гаражном кооперативе на Зональном шоссе КИГ №37 в одном из гаражей произошло короткое замыкание электропроводки. Огнём повреждены деревянные стеллажи и закопчено помещение гаража.

В Опочке в 14:03 в нежилом доме на улице Стученко произошло короткое замыкание электропроводки в одной из надворных построек. В результате в нежилом доме сгорела кровля по всей площади, а также две надворные постройки площадью 64 квадратных метра.

В 15:05 в деревне Сорокино Псковского района в результате короткого замыкания выгорела по всей площади надворная постройка.

ГУ МЧС России по Псковской области напоминает жителям региона о том, что самая распространенная причина возгорания в жилых домах – короткое замыкание в электропроводке. Причиной короткого замыкания является нарушение изоляции в электропроводах и кабелях, вызываемое перенапряжением, старением изоляции и механическими повреждениями.

Для того чтобы избежать возгорания в жилом доме, необходимо правильно выбирать вид электропроводки и способ её прокладки, а также выбирать электрозащиту. Кроме того, монтаж электропроводки должен осуществляться специалистами.

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