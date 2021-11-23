27 ноября состоится автопробег «Порхов – Красуха»

09:42, 23 ноября 2021, ПАИ

27 ноября состоится автопробег «Порхов – Красуха», посвященный трагическим событиям в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Порховский краеведческий музей.

В мероприятии может принять участие любой желающий. Сбор состоится возле Дома торговли в Порхове в 11:00. Маршрут автопробега: Порхов – Красуха – Порхов.

На мемориале будет организована экскурсия для участников.

27 ноября 1943 года деревня Красуха Порховского района была уничтожена вместе с жителями. В память о жертвах оккупантов на месте уничтоженной деревни был воздвигнут памятник «Скорбящая псковитянка».