27 ноября состоится автопробег «Порхов – Красуха»
27 ноября состоится автопробег «Порхов – Красуха», посвященный трагическим событиям в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Порховский краеведческий музей.
В мероприятии может принять участие любой желающий. Сбор состоится возле Дома торговли в Порхове в 11:00. Маршрут автопробега: Порхов – Красуха – Порхов.
На мемориале будет организована экскурсия для участников.
27 ноября 1943 года деревня Красуха Порховского района была уничтожена вместе с жителями. В память о жертвах оккупантов на месте уничтоженной деревни был воздвигнут памятник «Скорбящая псковитянка».
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