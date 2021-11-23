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Общество

Сайты по продаже поддельных медицинских документов выявила палкинская прокуратура

Прокуратура Палкинского района выявила сайты по продаже поддельных медицинских документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Сайты содержат информацию о продаже различных медицинских справок, заключений, в том числе и документов об отсутствии у человека коронавирусной инфекции, с доставкой на дом, без посещения соответствующих медицинских учреждений, осмотра и обследования врачами и проведения анализов.

Заместитель прокурора района обратился в суд с заявлением о признании этой информации запрещенной.

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