Сайты по продаже поддельных медицинских документов выявила палкинская прокуратура

10:00, 23 ноября 2021, ПАИ

Прокуратура Палкинского района выявила сайты по продаже поддельных медицинских документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Сайты содержат информацию о продаже различных медицинских справок, заключений, в том числе и документов об отсутствии у человека коронавирусной инфекции, с доставкой на дом, без посещения соответствующих медицинских учреждений, осмотра и обследования врачами и проведения анализов.

Заместитель прокурора района обратился в суд с заявлением о признании этой информации запрещенной.