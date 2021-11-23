Руководство псковского УФССП России примет граждан в Стругах Красных 24 ноября

10:21, 23 ноября 2021, ПАИ

Личный приём граждан 24 ноября проведёт заместитель руководителя УФССП России по Псковской области – заместитель главного судебного пристава Псковской области Елена Елисеева.

Приём граждан и представителей организаций, чьи исполнительные производства находятся на исполнении в ОСП Стругокрасненского и Плюсского районов, пройдёт с 11:00 до 13:00 на улице Советской, 24 в Стругах Красных.

Предварительная запись на приём в ОСП Стругокрасненского и Плюсского районов будет проводиться по номеру 8 (8112) 69-90-90.

Кроме того, записаться на приём можно будет и по единому номеру телефона группы телефонного обслуживания УФССП России по Псковской области: 8 (8112) 69-90-82.

«Каждый обратившийся сможет получить индивидуальную консультацию по своему конкретному случаю, узнать о порядке возбуждения исполнительного производства, порядке применения мер принудительного взыскания задолженности, а также по другим актуальным вопросам, входящим в компетенцию службы судебных приставов», – отметили в пресс-службе.