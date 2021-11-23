Двух браконьеров задержали на озере в Гдовском районе

10:25, 23 ноября 2021, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по Гдовскому району пресекли незаконный вылов рыбы в акватории одного из местных озер. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 22 ноября в акватории озера Забельское двое мужчин незаконно ловили рыбу с использованием сетей. Их заметил инспектор рыбоохраны и сообщил в полицию. Стражи порядка установили личности браконьеров, ими оказались 55-летний и 51-летний неработающие жители Гдовского района. У мужчин изъяли лодку, 26 сетей, а также рыбу разных пород - форель, щуку, окуня, красноперку, беребру.

По предварительным данным, причиненный ущерб оценивается в 40-45 тысяч рублей. Обстоятельства произошедшего уточняются. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.