Преподаватели ПсковГУ вышли в финал всероссийского конкурса «Лига лекторов»

10:29, 23 ноября 2021, ПАИ

Старший преподаватель института инженерных наук ПсковГУ Сергей Тращенков и ассистент института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ Александр Цветков вышли в финал всероссийского конкурса «Лига лекторов», который проводился под эгидой Российского общества «Знание», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе университета.

В полуфинале участвовали 500 лекторов из 73 регионов России. Псковский государственный университет представляли четверо преподавателей. Сергею Тращенкову с лекцией на тему «Как работает компьютерное зрение» и Александру Цветкову с лекцией на тему «Природные нанотехнологии» удалось получить высокую оценку жюри.

Финалисты приглашены в Москву, где прочитают лекции на площадках ведущих вузов страны, среди которых МГУ, МГИМО, РУДН, МАИ, РГГУ и многие другие.