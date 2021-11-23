Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Преподаватели ПсковГУ вышли в финал всероссийского конкурса «Лига лекторов»

Старший преподаватель института инженерных наук ПсковГУ Сергей Тращенков и ассистент института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ Александр Цветков вышли в финал всероссийского конкурса «Лига лекторов», который проводился под эгидой Российского общества «Знание», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе университета.

В полуфинале участвовали 500 лекторов из 73 регионов России. Псковский государственный университет представляли четверо преподавателей. Сергею Тращенкову с лекцией на тему «Как работает компьютерное зрение» и Александру Цветкову с лекцией на тему «Природные нанотехнологии» удалось получить высокую оценку жюри.

Финалисты приглашены в Москву, где прочитают лекции на площадках ведущих вузов страны, среди которых МГУ, МГИМО, РУДН, МАИ, РГГУ и многие другие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Проголосовать >>>

23 ноября 2021

27 ноября состоится автопробег «Порхов – Красуха»
23 ноября 2021

Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 23 ноября
23 ноября 2021

Более 85% сотрудников теплосетей Пскова привились от коронавируса
23 ноября 2021

В Пскове ожидается снег и -4 градуса
22 ноября 2021

ВОЗ признала российскую систему тестов на COVID-19 эталонной
22 ноября 2021

Садальский о Руслановой: Несмотря на болезнь, она старалась держаться
22 ноября 2021

Необычные псковичи. Поэт Саша Го
22 ноября 2021

Новогоднее оформление Великих Лук завершат к 15 декабря

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...