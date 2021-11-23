Пскович повторно попался на угоне автомобиля

10:30, 23 ноября 2021, ПАИ

В Пскове сотрудники полиции раскрыли угон автомобиля ВАЗ-21074. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В ночь на 22 ноября от дома на улице Шоссейной подозреваемый угнал отечественный автомобиль. Вскоре легковушку обнаружили на улице Николая Васильева. Вскоре был задержан 20-летний пскович, который ранее уже был судим за угон.

По версии следствия, молодой человек разбил стекло в привлекшей его внимание машине, сумел завести двигатель и отправился к своим знакомым, где распивал спиртные напитки. Подозреваемый планировал на этом автомобиле съездить в Опочецкий район. Однако планы злоумышленника нарушили полицейские, которые установили его местонахождение.

По данному факту возбудили уголовное дело. Задержанному грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.