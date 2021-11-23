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Общество

Новые знаки с изображением лосей появились на федеральных трассах в Псковской области

На федеральных трассах Р-23 и М-9 в Псковской области появились новые дорожные знаки с изображением лосей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Федеральные дорожники впервые установили знаки на желтом фоне, предупреждающие о возможном появлении на проезжей части диких животных. Восемь новых знаков размещены на участке со 189-го по 200-й км трассы Санкт-Петербург – Псков – Пустошка Невель граница с Республикой Белоруссия и на участке с 501-го по 512-й км дороги Москва Волоколамск граница с Латвией в Плюсском и в Новосокольническом районах. Именно здесь животные чаще всего выходят на проезжую часть.

Ранее в начале каждого участка имелся знак 1.27 «Дикие животные». Новые знаки на желтом фоне с изображением лося, пересекающего проезжую часть, призваны дополнительно привлечь внимание водителей к возможному появлению зверей и предупредить ДТП с их участием. Аналогичные знаки установлены на подведомственных ФКУ Упрдор «Северо-Запад» федеральных дорогах в Ленинградской области.

Осенью становится больше ДТП с участием диких животных, в основном лосей. С сентября по декабрь 2019 года на федеральных трассах в Псковской области произошло три таких аварии, за аналогичный период 2020 года – четыре. В результате данных ДТП 10 человек получили травмы, шестеро погибли.

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