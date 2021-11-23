Более 800 ноутбуков поставлено в 30 школ Псковской области

10:41, 23 ноября 2021, ПАИ

840 ноутбуков на сумму 47,229 млн рублей поставлено в 30 школ Псковской области в рамках нацпроекта «Образование». Также в школы поступили многофункциональные устройства, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Оборудование обеспечит необходимые условия для доступа школьников и педагогических работников к современному цифровому образовательному контенту и будет активно использоваться в образовательном процессе, а также для подготовки обучающихся к олимпиадам и конкурсам, реализации образовательных программ.

Оборудование может быть использовано для проведения ГИА, дистанционного повышения квалификации педагогических работников, а также в случае необходимости для организации реализации образовательного процесса в дистанционной форме.

В Псковской области образовательными организациями с начала 2020 года проводится внедрение системы «Цифровой урок», которая активно использовалась в обучении в дистанционной форме и позволяет педагогам управлять уроком, выводя на компьютеры учащихся учебный материал в режиме реального времени.