Пьяный водитель за ночь учинил два ДТП в Пскове

10:50, 23 ноября 2021, ПАИ

Водитель, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, за ночь учинил два ДТП в Пскове 23 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД России по Псковской области.

В 0:10 30-летний водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на припаркованный автомобиль Renault возле дома №20 на улице Алтаева и уехал с места происшествия. Затем в 0:29 мужчина совершил наезд на забор на улице Инженерной, 78. При попытке скрыться с места происшествия разлетелись камни, которые находились под машиной, и попали на припаркованные автомобили Toyota Camry и Chevrolet Cruze.