Более 258 млн человек в мире заразились COVID-19

11:08, 23 ноября 2021, ПАИ

По состоянию на утро 23 ноября в мире зарегистрировано 258 469 896 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 175 818 человек. Количество выздоровевших – 233 947 883.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 48 748 557. В этой стране от коронавируса умерло 794 864 человека, выздоровело – 38 633 890.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 9 366 839 человек, 8 053 643 пациента выздоровело, 265 336 – умерло.