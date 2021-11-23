Совещание с медиками региона ПАИ покажет в прямом эфире

11:28, 23 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 23 ноября, в 12:00 проведёт очередное совещание с медицинским сообществом региона.

На совещании планируется обсудить эпидемиологическую ситуацию в регионе, кампанию по массовой вакцинации от коронавируса.

Псковское агентство информации будет транслировать встречу с медиками в прямом эфире на своём сайте и в группе агентства в соцсети «ВКонтакте».