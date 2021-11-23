Главным врачом Псковского перинатального центра стал Николай Красиков
Николай Красиков официально вступил в должность главного врача Псковского перинатального центра. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время совещания с медиками региона 23 ноября, который поздравил нового руководителя с прохождением конкурсной комиссии и официальным назначением.
Глава региона напомнил, что центр открылся в 2019 году и стал уникальным для региона. Губернатор отметил, что в центре созданы комфортные условия для пациентов, а также имеется самая высокотехнологичная детская реанимация в регионе и отделение второго этапа выхаживания новорожденных.
Михаил Ведерников пожелал новому руководителю и коллективу сил и удачи, а также подчеркнул, что Николаю Красикову предстоит много работы.
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