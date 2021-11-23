Главным врачом Псковского перинатального центра стал Николай Красиков

12:12, 23 ноября 2021, ПАИ

Николай Красиков официально вступил в должность главного врача Псковского перинатального центра. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время совещания с медиками региона 23 ноября, который поздравил нового руководителя с прохождением конкурсной комиссии и официальным назначением.

Глава региона напомнил, что центр открылся в 2019 году и стал уникальным для региона. Губернатор отметил, что в центре созданы комфортные условия для пациентов, а также имеется самая высокотехнологичная детская реанимация в регионе и отделение второго этапа выхаживания новорожденных.

Михаил Ведерников пожелал новому руководителю и коллективу сил и удачи, а также подчеркнул, что Николаю Красикову предстоит много работы.