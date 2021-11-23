Михаил Ведерников проводит совещание с медиками (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
Совещание с главными врачами и медицинскими работниками системы здравоохранения Псковской области по вопросам противодействия коронавирусу проводит губернатор Михаил Ведерников сегодня, 23 ноября.
На совещании планируется обсудить эпидемиологическую ситуацию в регионе, кампанию по массовой вакцинации от коронавируса.
Псковское агентство информации транслирует встречу с медиками в прямом эфире на своём сайте и в группе агентства в соцсети «ВКонтакте».
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