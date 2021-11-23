Нетрезвых водителей мопедов задержали в Псковском и Красногородском районах

11:38, 23 ноября 2021, ПАИ

В Псковском и Красногородском районах полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 22 ноября в селе Середка Псковского района по улице Пушкинской на мопеде ехал 44-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Еще одного нетрезвого 56-летнего водителя мопеда дорожные полицейские выявили в Красногородске. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.