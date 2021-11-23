Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Нетрезвых водителей мопедов задержали в Псковском и Красногородском районах

В Псковском и Красногородском районах полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 22 ноября в селе Середка Псковского района по улице Пушкинской на мопеде ехал 44-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Еще одного нетрезвого 56-летнего водителя мопеда дорожные полицейские выявили в Красногородске. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Проголосовать >>>

23 ноября 2021

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте одобрил комитет по труду Псковского облсобрания

23 ноября 2021

7% беременных псковичек привились от коронавируса
23 ноября 2021

Красногородский район оказался аутсайдером в регионе по вакцинации от коронавируса
23 ноября 2021

Изменения в текущий бюджет ФОМС согласовал социальный комитет Псковского областного Собрания
23 ноября 2021

Михаил Ведерников: Система здравоохранения Псковской области уже три месяца работает в крайне напряжённом режиме
23 ноября 2021

В Псковской области принято решение об обязательной вакцинации студентов старше 18 лет
23 ноября 2021

Псковская область оказалась на 8-м месте по России по уровню заболеваемости коронавирусом
23 ноября 2021

Беременные псковички могут вакцинироваться только в поликлиниках


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...