Нетрезвых водителей мопедов задержали в Псковском и Красногородском районах
В Псковском и Красногородском районах полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Вечером 22 ноября в селе Середка Псковского района по улице Пушкинской на мопеде ехал 44-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Еще одного нетрезвого 56-летнего водителя мопеда дорожные полицейские выявили в Красногородске. Обстоятельства произошедшего выясняются.
В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.
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