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Общество

Жалоб на организацию работы системы здравоохранения стало больше в Псковской области

За последний месяц в Псковской области существенно выросло количество жалоб на организацию работы системы здравоохранения. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников во время совещания с медиками региона 23 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы региона, в отдельные дни в сутки приходило по 200-300 обращений, в которых люди просили помочь получить качественную и своевременную медицинскую помощь. «Конечно, вполне понятно, что в условиях такой перегрузки системы здравоохранения отдельные сбои неизбежны. Как и во время предыдущих пиков заболеваемости, мы максимально в ручном режиме оказывали содействие людям», - уточнил Михаил Ведерников.

Он отметил, что динамика поступления жалоб снижается вместе с прохождением пика заболеваемости – сейчас многие вопросы постепенно теряют актуальность. Вместе с тем есть проблемы, которые нуждаются в системном решении. «В частности, сотни жалоб из Пскова и Великих Лук были посвящены долгому ожиданию терапевта из поликлиники. В отдельных случаях речь шла о задержке в 5-6 дней уже при наличии положительного мазка на коронавирус», - рассказал Михаил Ведерников.

По его словам, во многом это связано с тем, что большое количество врачей на определённом этапе сами ушли на больничный. «Но принципиально важно проработать комплекс мер, которые снизят задержку до минимума даже при самой высокой нагрузке», - заявил губернатор.

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