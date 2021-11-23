Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников поручил пересмотреть подход к организации тестирования на COVID-19

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил пересмотреть подход к организации тестирования на коронавирус и оперативно скорректировать работу терапевтического звена. Об этом он заявил во время совещания с медиками региона 23 ноября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона рассказал, что большое количество обращений из районов было посвящено отказу в назначении теста на коронавирус. Были случаи, когда скорая госпитализировала пациентов, которые так и не дождались мазка и попали в больницу без теста. «Очевидно, что это связано с неправильной трактовкой рабочих алгоритмов со стороны терапевтов», - сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что нередко такие проблемы упираются в какого-то отдельного специалиста, который в силу усталости или личных заблуждений занимает деструктивную позицию и нарушает организацию работы. «Нужно предметно разбираться, доходить до конкретного виновника, проводить разъяснительные беседы. И если человек упирается и не хочет адекватно работать – делать необходимые управленческие решения», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Ранее глава региона сообщил, что за последний месяц в Псковской области существенно выросло количество жалоб на организацию работы системы здравоохранения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Проголосовать >>>

23 ноября 2021

Мастер-план для Пскова, Великих Лук и нескольких районов подготовит корпорация «Туризм. РФ»
23 ноября 2021

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте одобрил комитет по труду Псковского облсобрания

23 ноября 2021

7% беременных псковичек привились от коронавируса
23 ноября 2021

Красногородский район оказался аутсайдером в регионе по вакцинации от коронавируса
23 ноября 2021

Изменения в текущий бюджет ФОМС согласовал социальный комитет Псковского областного Собрания
23 ноября 2021

Михаил Ведерников: Система здравоохранения Псковской области уже три месяца работает в крайне напряжённом режиме
23 ноября 2021

В Псковской области принято решение об обязательной вакцинации студентов старше 18 лет
23 ноября 2021

Псковская область оказалась на 8-м месте по России по уровню заболеваемости коронавирусом

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...