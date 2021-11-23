Михаил Ведерников поручил пересмотреть подход к организации тестирования на COVID-19

12:18, 23 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил пересмотреть подход к организации тестирования на коронавирус и оперативно скорректировать работу терапевтического звена. Об этом он заявил во время совещания с медиками региона 23 ноября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона рассказал, что большое количество обращений из районов было посвящено отказу в назначении теста на коронавирус. Были случаи, когда скорая госпитализировала пациентов, которые так и не дождались мазка и попали в больницу без теста. «Очевидно, что это связано с неправильной трактовкой рабочих алгоритмов со стороны терапевтов», - сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что нередко такие проблемы упираются в какого-то отдельного специалиста, который в силу усталости или личных заблуждений занимает деструктивную позицию и нарушает организацию работы. «Нужно предметно разбираться, доходить до конкретного виновника, проводить разъяснительные беседы. И если человек упирается и не хочет адекватно работать – делать необходимые управленческие решения», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Ранее глава региона сообщил, что за последний месяц в Псковской области существенно выросло количество жалоб на организацию работы системы здравоохранения.