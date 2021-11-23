«Новогоднего настроения нет и не предвидится»: псковские випы - о подготовке к зимнему празднику​

16:54, 23 ноября 2021, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали корреспондентам о предновогоднем настроении, тоске по снегу, подготовке к праздникам и традициях.

Руководитель центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова:

У меня пока ещё нет новогоднего настроения, но это связано с тем, что я очень активно работаю с середины декабря фактически до конца декабря и нет возможности это настроение прочувствовать.

А вообще на меня очень влияет внешняя атрибутика. В первую очередь витрины магазинов, елки в городе, в торговых центрах, гирлянды, реклама с новогодней музыкой. У нас есть одна реклама, известная всем, когда мы ее слышим, понимаем, что Новый год совсем скоро. Но пока ничего этого нет, разве что в Instagram попадаются новогодние видео и открытки.

Генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко:

Честно говоря, о Новом годе как-то и не задумывался еще. Но, скорее всего, новогоднее настроение придёт, когда выпадет снег, потому что я все-таки из Сибири и у нас Новый год без снега – не Новый год.

Но я если и поеду на родину, то по делам. Ведь в основном-то я провожу время здесь, редко в последнее время отлучаюсь, потому что стройка, там много забот. Поэтому буду встречать Новый год в Пскове.

Заведующая эндокринологическим отделением Псковской областной больницы Елена Ильяшенко:

Я почему-то начинаю ощущать Новый год очень рано, где-то в конце октября, когда у нас становится темно на улице, и у меня почему-то появляется ощущение, что праздник совсем скоро, и я должна приготовить подарки всей семье. Начинаю прислушиваться к родным, что они хотят, чтоб это было не просто так, чтоб было им приятно.

Для нас это семейный праздник, мы стараемся никуда не уходить. Дети теперь уже выросли, но даже они стараются к нам приехать.

Главврач Псковской областной психиатрической больницы Михаил Миронов:

Пока никакого предновогоднего настроения у меня нет, потому что на улице слякоть и дожди. В детстве ощущение праздника приходило с зимой, со снегом, с запахом мандаринов, а сейчас мандарины круглый год, ну и меня настроение чуть другое, потому что 30 декабря – день рождения сына. Теперь ощущение праздника приходит примерно в середине декабря, когда ребёнок подходит и спрашивает: «Слушай, а подарок-то мне? Вы решили, что-нибудь?» И ты начинаешь понимать: «О, а правда, уже пора». Сбавляешь темп, начинаешь что-то выбирать, заказывать.

Определённая романтика ушла, но приятные хлопоты, конечно, остались - ёлка, гирлянды, «дождик» в качестве украшения, хотя сейчас он почему-то мало используется, якобы это немодно, а в детстве это было всегда очень здорово и интересно. И теперь оказалось, что подарки приятно не только получать, но и выбирать, дарить.

Раньше ставили живую ёлку, но потом тяжеловато убирать кучу иголок, поэтому теперь только искусственная. Наряжаем всей семьёй.

А вообще у медиков зачастую нет праздников, мы чаще всего работаем все выходные.

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова:

Для меня ожидание Нового года – это какие-то предпраздничные приготовления, новогодняя суета, запах мандаринов, украшения. В этом году будет не только украшение дома, но ещё и украшение филармонии. Мы последние несколько лет очень трогательно и тщательно к этому относимся. У нас всегда очень красиво в фойе, мы красиво украшаем витрину, и здорово, что в этом году получится организовать предновогодние и детские концерты, и концерт для взрослой аудитории. Это всё дарит такое незабываемое новогоднее настроение, и мне кажется, если даже ты ничего не чувствуешь по отношению к этому празднику, в любом случае тебя в какой-то момент захватит всеобщее новогоднее настроение.

Но пока ничего этого нет, потому что сейчас мы чуть-чуть в другом моменте: у нас сейчас фестиваль и важные события, связанные с 25-летием оркестра. Но я думаю, что в скором времени, после того как мы украсим концертный зал, фойе концертного зала (а это будет уже в самом начале декабря), это ощущение обязательно появится.

Главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский:

Новогоднего настроения нет и не предвидится. До Нового года ещё много времени, много работы, проектов, концертов, которые тематическим с этим праздником никак не связаны. Да и я как-то очень спокойно отношусь к Новому году, никогда не считал его особым праздником. Вообще его не воспринимаю. В моей семье никогда Новый год не праздновался, праздновалось только Рождество. Так с детства и пошло, что 1 января – обычный день в календаре.

Зато каждый год 31-го числа буквально за несколько часов до Нового года у меня проходит концерт в Москве, и каждый год – это стало традицией – мы заканчиваем этот концерт тихой и проникновенной музыкой Баха из арии из 3-й оркестровой сюиты. И вот эта мелодия ассоциируется у меня с праздником.

Но в любом случае прошедший год – это определённый личный рубеж. В целом последние два года научили меня жить подряд. Может быть, немножко странно звучит, но я понимаю, что это новый способ жизни: жить подряд, не понимая, что будет через месяц. У меня за последний месяц такое количество всего слетело!.. Потом что-то появилось, потом опять слетело, перенеслось – всё это в разных городах, в разных местах. Поэтому даже не пытаешься понять, что будет в январе, какие будут концерты. Планировать невозможно. Получается, что ты живёшь прямо сейчас. Про Новый год поэтому даже не думаю.

Гирлянды и подсветка на улице, наверное, создают какую-то атмосферу приближающегося Нового года. Особенно в Москве, потому что Москва изобилует всеми этими штуковинами где-нибудь в самом центре на Никольской. И вот когда идёт легкий снежок и не холодно, то, действительно, есть ощущение скорого праздника.

Псковский архитектор, дизайнер и урбанист Сергей Станкевич:

Для меня предновогоднее настроение уже несколько лет связано с тем, что я, счастливый человек, всегда заканчиваю работать 15 декабря и последние 15 дней в году трачу на то, чтобы в спокойном, непринужденном режиме поздравлять друзей, знакомых, коллег по бизнесу.

Но в этом году у нас особая радость и уже сейчас особое предновогоднее настроение, потому что мы открыли новую площадку для своего бюро, и в первый раз за семь лет у нас в офисе должна появиться настоящая большая елка. Раньше она всегда маленькая, из года в год одна и та же – маленькая пластмассовая елочка с тремя игрушками, а сейчас мы прямо заморочены вопросом выбора ели и ее украшения, потому что у нас есть задумка, своя, авторская, в фирменном стиле нашего бюро, и сейчас мы этим занимаемся. Это прямо в хорошем смысле слова триггерит. Нам прямо по кайфу!