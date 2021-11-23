Ещё 261 человек заразился коронавирусом в Псковской области
64 601 человек заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 261 человека, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Выздоровело 55 373 пациента (за сутки – 264), умерло 1 035 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 649 005 тестов на коронавирус (за сутки – 2 043).
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.
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