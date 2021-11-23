Более 18 тысяч жителей Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса

12:16, 23 ноября 2021, ПАИ

18 784 жителя Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса, в том числе 348 — за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Первым компонентом в регионе привились 235 642 человека, из них 1110 — за прошедшие сутки. Второй компонент ввели 219 666 жителям области, за сутки прирост привитых составил 1342 человека.

Михаил Ведерников отметил, что по мере нарастания динамики вакцинации снижается число людей, которых госпитализируют в тяжелом состоянии. Эта тенденция будет обсуждаться на совещании с медиками 23 ноября.