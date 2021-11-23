Псковская область оказалась на 8-м месте по России по уровню заболеваемости коронавирусом

12:29, 23 ноября 2021, ПАИ

Псковская область оказалась на 8-м месте по России и на 5-м месте по Северо-Западному федеральному округу по уровню заболеваемости коронавирусом, сообщил на совещании 23 ноября главный санитарный врач региона Александр Нестерук, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Ситуация в области серьёзная, констатировал специалист. «У нас уже переболел 64 601 человек. Показатель на 100 тысяч населения - 10 247, что на 60 % больше среднероссийского уровня», - отметил Александр Нестерук.

В качестве положительного фактора специалист назвал отсутствие вспышек в рабочих коллективах, снижение заболеваемости внебольничными пневмониями на 37 % и снижение коронавирусных пневмоний на 37,4 %.