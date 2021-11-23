Более 900 жителей Псковской области заразились коронавирусом в семьях
На минувшей неделе большая часть заболевших коронавирусом в Псковской области были инфицированы в семьях. Об этом заявил глава областного управления Роспотребнадзора Александр Нестерук на совещании губернатора Михаила Ведерникова с медиками 23 ноября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
В семейных очагах за отчетный период зарегистрировано 933 случая коронавируса, 472 заразились на работе, 90 - в медицинских учреждениях. В 455 случаях источник не установлен, в 3 - завоз из других регионов.
В 12 районах превышен среднеобластной уровень заболеваемости, в том числе в Пустошкинском, Пушкиногорском, Палкинском, Усвятском, Опочецком, Себежском, Порховском. В Пскове за неделю заболели 564 человека, что ниже среднеобластного показателя.
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