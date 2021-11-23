88% заражённых коронавирусом псковичей лечатся дома

12:48, 23 ноября 2021, ПАИ

88% заражённых коронавирусом псковичей лечатся дома и этот показатель не падает, сообщила на совещании 23 ноября председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На лечении находятся 5 606 человек, 3 110 - на самоизоляции по контакту с заболевшими. «Пациентов становится меньше, загрузка коечного фонда снижается. Это хороший факт», - отметила председатель комитета.

На лекарства для борьбы с коронавирусом (для амбулаторного этапа лечения) регион получил и потратил 165,9 млн рублей. «В наличии есть весь перечень препаратов», - заверила Марина Гаращенко.