88% заражённых коронавирусом псковичей лечатся дома
88% заражённых коронавирусом псковичей лечатся дома и этот показатель не падает, сообщила на совещании 23 ноября председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
На лечении находятся 5 606 человек, 3 110 - на самоизоляции по контакту с заболевшими. «Пациентов становится меньше, загрузка коечного фонда снижается. Это хороший факт», - отметила председатель комитета.
На лекарства для борьбы с коронавирусом (для амбулаторного этапа лечения) регион получил и потратил 165,9 млн рублей. «В наличии есть весь перечень препаратов», - заверила Марина Гаращенко.
Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Мастер-план для Пскова, Великих Лук и нескольких районов подготовит корпорация «Туризм. РФ»
Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте одобрил комитет по труду Псковского облсобрания
Изменения в текущий бюджет ФОМС согласовал социальный комитет Псковского областного Собрания
Михаил Ведерников: Система здравоохранения Псковской области уже три месяца работает в крайне напряжённом режиме
В Псковской области принято решение об обязательной вакцинации студентов старше 18 лет