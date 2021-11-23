В Пскове привились от коронавируса 34% пациентов старше 65 лет

12:57, 23 ноября 2021, ПАИ

В Пскове привились от коронавируса 34 % пациентов старше 65 лет. Об этом сообщила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная на совещании губернатора Михаила Ведерникова с медиками 23 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Всего вакцинацию прошли 77,5 тысячи человек, что составляет 53 % от прикрепленного к поликлинике населения.

Галина Неваленная уточнила, что на амбулаторном лечении сейчас находятся 1 509 пациентов с коронавирусом. В городе работают 10 ковидных бригад и 3 дополнительные сестринские, которые берут мазки и доставляют лекарства.

Спикер уточнила, что с начала октября отмечается значительный рост заболеваемости, летом под наблюдением было не более 400-500 пациентов, к 20 октября их количество приблизилось к 1000 пациентам, сейчас уже 1,5 тысячи. «Темпы роста снизились, но количество амбулаторных пациентов велико, в 3-4 раза больше, чем в летние месяцы», - рассказала Галина Неваленная.

Она подчеркнула, что ковидные бригады работают без выходных и праздничных дней. С учетом большого количества заболевших отмечаются задержки в обслуживании пациентов на дому, а также очереди к терапевтам. Ежедневно кол-центр принимает 400-700 звонков и обращений.