Изменения в текущий бюджет ФОМС согласовал социальный комитет Псковского областного Собрания

13:07, 23 ноября 2021, ПАИ

Изменения в текущий бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области согласовали члены комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания. Об этом с заседания комитета сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Директор территориального ФОМС Валентина Альбова отметила, что система здравоохранения Псковской области второй год работает в особых условиях, поэтому Правительство РФ принимает решение о выделении ФОМС дополнительных средств на компенсацию расходов, связанных с оплатой медицинской помощи, оказываемой жителям региона с заболеванием «новая коронавирусная инфекция».

Она заметила, что доходы бюджета территориального ФОМС увеличиваются на 340 млн 242,1 тысячи рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – на 7 млн 521,6 тысячи рублей, безвозмездные поступления – 332 млн 720,5 тысячи рублей. Соответственно, увеличены показатели расходов бюджета фонда на 2021 год на 340 млн 242,1 тысячи рублей, в том числе на государственную программу Псковской области «Развитие здравоохранения» – на 338 млн 900,5 тысячи рублей, на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет иных источников – на 4 млн 513,6 тысячи рублей, на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного образования медицинских работников, приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования – на 1 млн 341,6 тысячи рублей.

С учётом вносимых изменений доходы бюджета фонда на 2021 год предлагается утвердить в сумме 8 млрд 986 млн 874 тысячи рублей, расходы в сумме 9 млрд 102 млн 757,1 тысячи рублей.

Параметры доходной и расходной части на плановый период 2022 и 2023 годов остаются без изменений.

«Мы не один год принимаем бюджет фонда, каждый год он бездефицитный. Есть ли в этом году дефицит в фонде для оплаты услуг учреждениям здравоохранения?» – спросил председатель комитета Игорь Дитрих.

По словам Валентины Альбовой, в этом году такая ситуация отсутствует, вся помощь оплачивалась за счёт дополнительно поступающих средств. В то же время она заметила, что в настоящее время есть «отклоненные оплаты» в отношении инфекционной больницы в связи с отсутствием источника финансирования. Она выразила надежду, что в скором времени средства будут выделены в полном объёме для покрытия оплаты помощи больным с коронавирусом.

После обсуждения комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания принял решение рекомендовать региональному парламенту принять изменения в текущий бюджет территориального ФОМС.