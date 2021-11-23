12 беременных поступили в псковскую инфекционку в ноябре

13:20, 23 ноября 2021, ПАИ

12 беременных женщин поступили в Псковскую областную инфекционную больницу в ноябре, в том числе две роженицы. Об этом сообщил заместитель главврача учреждения Самир Аль-Араби на совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с медиками 23 ноября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В октябре в инфекционке проходили лечение 10 беременных псковичек, из них 2 — роженицы.

Всего сейчас на стационарном лечении находятся 382 пациента. По словам Самира Аль-Араби, больных становится меньше, но они тяжелее, требуют палатной реанимации. С 1 по 22 ноября госпитализировано 893 пациента, в октябре за аналогичный период их было 1146. Всего за октябрь в псковской инфекционке пролечили 1945 человек, в том числе 16 детей с коронавирусом (в ноябре — 21).

Глава региона поинтересовался, как часто попадают в больницу вакцинированные пациенты.

Докладчик ответил, что у привитых людей заболевание протекает значительно легче. Если пациент и поступает в больницу, то в период между двумя компонентами вакцины. «С иммунитетом - единичные случаи, либо не сделали ревакцинацию после 6 месяцев», - добавил врач.