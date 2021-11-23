7% беременных псковичек привились от коронавируса
7% беременных, состоящих на учёте Псковского перинатального центра, привились от коронавируса. Об этом сообщил главный врач Псковского перинатального центра Николай Красиков во время совещания с медиками региона 23 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«Уровень вакцинации недостаточен, первым компонентом вакцинировались 40 беременных, обоими – 35, что вместе составляет 7% от числа состоящих на учёте», - отметил Николай Красиков.
По словам главного врача, беременные женщины находятся в группе риска, он призвал прививаться от коронавируса.
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