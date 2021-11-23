20 тонн белорусского картофеля не пропустили через границу в Себежском районе
В фитосанитарном контрольном пункте «Долосцы» в Себежском районе инспекторы управления Россельхознадзора запретила ввоз 20 тонн свежего картофеля. Партию овощей везли в адрес торгово-оптовой фирмы Санкт-Петербурга с территории крестьянско-фермерского хозяйства Могилевской области Белоруссии.
Выяснилось, что фитосанитарный сертификат на картофель был оформлен не полностью. Таким образом, согласно решению комиссии Таможенного союза № 318 «Об обеспечении карантина растений в ЕАЭС» представленный документ был признан недействительным.
Оформлен возврат груза отправителю в Белоруссию, отметили в ведомстве.
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