20 тонн белорусского картофеля не пропустили через границу в Себежском районе

13:41, 23 ноября 2021, ПАИ

В фитосанитарном контрольном пункте «Долосцы» в Себежском районе инспекторы управления Россельхознадзора запретила ввоз 20 тонн свежего картофеля. Партию овощей везли в адрес торгово-оптовой фирмы Санкт-Петербурга с территории крестьянско-фермерского хозяйства Могилевской области Белоруссии.

Выяснилось, что фитосанитарный сертификат на картофель был оформлен не полностью. Таким образом, согласно решению комиссии Таможенного союза № 318 «Об обеспечении карантина растений в ЕАЭС» представленный документ был признан недействительным.

Оформлен возврат груза отправителю в Белоруссию, отметили в ведомстве.