Цифровизацию малого и среднего бизнеса обсудили в медиацентре ПАИ

14:01, 23 ноября 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая поддержке цифровизации малого и среднего бизнеса в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика».

Для вас мы узнали:

псковские предприниматели могут приобрести российское программное обеспечение со скидкой 50 % от средней рыночной цены. Воспользоваться этой льготой имеют возможность 99 % предпринимателей региона; до конца декабря 2021 года в Псковской области в электронный вид переведут ещё 16 госуслуг; в Псковской области к интернету подключили более 600 социально значимых объектов: ФАПы, сельские школы, клубы и библиотеки.

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