Цифровизацию малого и среднего бизнеса обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая поддержке цифровизации малого и среднего бизнеса в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика».
Для вас мы узнали:
- псковские предприниматели могут приобрести российское программное обеспечение со скидкой 50 % от средней рыночной цены. Воспользоваться этой льготой имеют возможность 99 % предпринимателей региона;
- до конца декабря 2021 года в Псковской области в электронный вид переведут ещё 16 госуслуг;
- в Псковской области к интернету подключили более 600 социально значимых объектов: ФАПы, сельские школы, клубы и библиотеки.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
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