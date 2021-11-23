Навстречу переменам: Шесть социальных предпринимателей выиграли гранты на развитие собственных проектов

14:01, 23 ноября 2021, ПАИ

В Москве определили победителей ежегодного конкурса социальных предпринимателей, который проводят среди импакт-стартапов, направленных на улучшение жизни детей и молодежи. Организатором конкурса выступил фонд «Навстречу переменам». Оператор мобильной связи Tele2 сотрудничает с благотворительной организацией с 2012 года — сотрудники компании принимают участие в волонтерских чтениях, оказывают консультационную помощь и являются наставниками самых разных проектов.

В этом году на конкурс подали 226 заявок от социальных предпринимателей со всей России. Волонтеры компании Tele2 и сотрудники фонда отобрали из них 71 проект, в шорт-лист вошли 29 лучших работ. А в финал вышло 10 проектов из 9 регионов России.

Фонд «Навстречу переменам» проводит конкурс с 2012 года при поддержке мобильного оператора Tele2. Участники конкурса – проекты социальных предпринимателей в сфере детства.

Детское жюри конкурса определило двух победителей. Взрослые, они же члены попечительского и управляющего совета фонда, выбрали четырех победителей.

В этом году для получения грантов социальных предпринимателей выбирали председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин, генеральный директор и президент международной вещательной компании Viasat World Ирина Гофман, старший партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева, генеральный директор Lamoda Джери Калмис, заместитель генерального директора по стратегическому планированию Tele2 Светлана Скворцова, председатель совета директоров РБК Анна Тюшкевич и генеральный директор ООО «Деметра-Холдинг» Сергей Эмдин.

Победителями антикризисного конкурса «Навстречу переменам – 2021» стали:

Анна Чупракова (Вольск) с инклюзивным проектом «Путевка в жизнь» (инклюзивный цех Vareniki), который помогает трудоустроить выпускников коррекционных учреждений;

Елена Сорокина (Ульяновск) с проектом «Содействие» – движение педагогов-волонтеров, которые бесплатно занимаются с сиротами и детьми из малообеспеченных семей;

Роман Мирошниченко (Ярославль) с проектом «ДарIT» – сбор и ремонт ненужной компьютерной техники с последующей передачей нуждающимся семьям;

Тимур Маннанов (Учалы), представляющий Ассоциацию наставников олимпийского движения, с проектом по подготовке к олимпиадам детей из отдаленных регионов;

Михаил Курганов и Юлия Горчакова (Муром), представляющие АНО «Ритм» – профориентация подростков через техническое творчество;

Евгений Игнатьев (Москва) с проектом Stop-hemangioma – система дистанционного мониторинга за гемангиомами у младенцев.

Кроме того, по итогам зрительского голосования, Евгений Игнатьев (Москва), Тимур Маннанов (Учалы) и Анна Чупракова (Вольск) получили призы компании Viasat World.

Победители получили от компании Tele2 и фонда «Навстречу переменам» гранты в размере до 1,2 млн рублей и участие в трехлетней программе фонда «Инкубатор». Там участников научат создавать стратегию развития бизнеса, оценивать риски и социальное воздействие своих проектов. Импакт-стартапы получат информационную поддержку, а сами социальные предприниматели станут частью сообщества единомышленников, где можно обмениваться опытом с авторами других идей и экспертами.

Заместитель генерального директора по стратегическому планированию и управлению большими данными Tele2 Светлана Скворцова отметила, что подход и идеология фонда «Навстречу переменам» созвучны с одним из ключевых принципов социальной политики Tele2.

«Вместе мы развиваем потенциал наиболее активной части общества – социальных предпринимателей. Мы верим, что эти сильные проекты смогут стать финансово самостоятельными, эффективными и активно развиваться уже без поддержки со стороны. В Tele2 гордятся тем, что десятки сотрудников компании участвуют не только в отборе заявок, но активно консультируют победителей прошлых лет. Привнося бизнес-подход в организации социальной сферы, мы сможем добиться успехов и тем самым улучшить качество жизни тысяч детей и подростков по всей стране», - добавила Светлана Скворцова.

Исполнительный директор фонда «Навстречу переменам» Юлия Варченко подчеркнула, что формат прямой трансляции финала конкурса позволил социальным предпринимателям, у которых есть идея или проект для улучшения жизни детей и молодежи, увидеть, как именно организована защита перед экспертным жюри, возможно, чему-то научиться и вдохновиться на дальнейшие действия.

«Видно, насколько за время подготовки к финалу выросли наши участники. Мне интересно было слышать, что многие из них переосмыслили свои проекты. Взглянули на них по-новому, получив конкретную пользу уже на этапе конкурсного отбора. Теперь мы с нетерпением ждем их в нашей программе «Инкубатор», - заключила Юлия Варченко.

Кроме того, по окончании церемонии объявления победителей благотворительный фонд Владимира Потанина вручил фонду «Навстречу переменам» чек на 10 миллионов рублей для пополнения целевого капитала. Это позволит обеспечить устойчивость и финансовую независимость фонда.

Цель конкурса – поддержать и вдохновить социальных предпринимателей, предоставить им возможность для обучения и развития, масштабирования и обеспечения устойчивости своих проектов. Конкурс состоял из нескольких этапов: технической экспертизы проектов и оценки заявок волонтерами, сотрудниками и приглашенными экспертами фонда. Программа отбора включала цикл очных тренинг-сессий и интервью, а завершится публичной защитой проектов перед взрослым и детским жюри.

Генеральным партнером фонда «Навстречу переменам» является компания Tele2. Поддержку оказывают компания Viasat World, Baring Vostok и проект «Сотрудничество для импакта», который реализуется ассоциацией EVPA при финансовой поддержке Европейского союза.