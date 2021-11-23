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Культура

Спектакль по рассказу Достоевского покажут в Псковской городской библиотеке

24 ноября в Центральной городской библиотеке в Пскове состоится премьера моноспектакля «Сон смешного человека». В 17:00 библиотека на Конной начнёт видеопоказ этой пьесы по одноимённому рассказу Ф. М. Достоевского в исполнении латгальского актера и режиссера театра-студии «Йорик» Айвара Пецки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Показ спектакля является частью библиотечной программы «Достоевский. Атлас писателя», посвященной 200-летию со дня рождения классика.

Рассказ Достоевского «Сон смешного человека» впервые был опубликован в октябре 1877 года. Главный герой - человек отчаявшийся, который задумал прекратить свои страдания. Однако в решающий момент он засыпает и видит фантастический сон. На нескольких страницах Достоевский описывает весь путь, пройденный человечеством, акцентируя внимание на том, что людям необходимо искоренить в себе. Считается, что этот небольшой рассказ стал квинтэссенцией всей философии Достоевского.

Моноспектакль Айвара Пецки «Сон смешного человека» удостоен награды театрального фестиваля в Словакии.

Актер и режиссер Айвар Пецка из театра «Йорик» (Резекне, Латвия) давно сотрудничает с Центральной городской библиотекой Пскова. В 2019 году читатели библиотеки на Конной увидели в его исполнении моноспектакль «Дар напрасный, дар случайный» про последние три дня жизни Александра Сергеевича Пушкина. Но тогда Айвар играл свой спектакль живьём, а для завтрашнего псковского показа ему пришлось сделать видеозапись. 

Во избежание распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) всем зрителям во время показа спектакля необходимо быть в средствах индивидуальной защиты. Каждому совершеннолетнему посетителю библиотеки для присутствия на мероприятии необходимо, кроме того, предъявить один из двух документов: документ, подтверждающий прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню проведения мероприятия.

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