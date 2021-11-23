До +5 градусов и снег ожидается в Псковской области 24 ноября
24 ноября в Псковской области ожидается облачная погода, а также небольшие осадки ночью в виде снега, мокрого снега, днём – мокрого снега с дождём. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура ночью составит -5…0 градусов, днём 0…+5 градусов. Ночью и утром на дорогах ожидается гололедица.
Ветер западных направлений 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.
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