До +5 градусов и снег ожидается в Псковской области 24 ноября

14:07, 23 ноября 2021, ПАИ

24 ноября в Псковской области ожидается облачная погода, а также небольшие осадки ночью в виде снега, мокрого снега, днём – мокрого снега с дождём. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура ночью составит -5…0 градусов, днём 0…+5 градусов. Ночью и утром на дорогах ожидается гололедица.

Ветер западных направлений 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.