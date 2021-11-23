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Общество

Фестиваль настольных игр «Синий кот» пройдёт в Пскове 27 ноября

27 ноября с 14:00 до 18:00 в Псковской областной библиотеке (улица Профсоюзная, 2) пройдёт XII фестиваль настольных игр «Синий кот». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на молодёжную организацию «Вечевой орден».

История фестиваля началась в 2012 году, когда любители «настолок» впервые собрались вместе, чтобы поиграть в новые игры, пообщаться с единомышленниками и обрести новых друзей.

Ежегодно организаторы фестиваля – активисты молодёжной организации «Вечевой орден» – приобретают новые игры, придумывают новые мероприятия, изучают игровые технологии и сегодня они уже не только знакомят других с миром настольных игр, но и разрабатывают собственные «настолки», связанные с историей Псковской области.

На фестивале будут представлены как классические, так и совершенно новые игры: «Эволюция» и «Зельеварение», «Дорожные сети», «Цитадели», Fluxx, «За 5 печатями», «Бумажные кварталы», «Микрополис», Ticket to ride, «Псковская летопись» и другие.

Рекомендуемый возраст участников 14+.

В 2021 году фестиваль проходит в рамках реализации проекта «ИгроПсков», который стал призёром конкурса «Доброволец России – 2020». Тем, кто готов стать волонтёром или хочет поиграть в конкретную игру, необходимо связаться с координатором фестиваля Екатериной Родиной (vk.com/chattherine).

Предварительная регистрация для участников фестиваля здесь.

Вход на мероприятия совершеннолетних участников осуществляется при предъявлении QR-кода.

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