Началась видеотрансляция пресс-конференции о творческих планах ансамбля «Сказ»

15:07, 23 ноября 2021, ПАИ

23 ноября в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция заслуженного коллектива народного творчества России, ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева.

О творческих планах коллектива по случаю его 45-летия, ближайших мероприятиях с участием ансамбля «Сказ», проекте «В гостях у Сказа» и многом другом рассказывают обладатель почётного звания «Душа земли Псковской», руководитель заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» Константин Абабков и солистка ансамбля Мария Абабкова.