Песков оценил возможность продления новогодних каникул из-за коронавируса

14:34, 23 ноября 2021, ПАИ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил возможность введения дополнительных ограничений в праздники или продления новогодних каникул из-за коронавируса, пишет РИА Новости.

«Вы забегаете вперёд, ещё до новогодних каникул много времени», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Песков заметил, что сейчас фиксируется снижение заболеваемости, но не исключил, что возможен всплеск.

«Мы видим, что все мы, все государства мира, сталкиваемся с одними и теми же проблемами – это недостаточный уровень вакцинации и ревакцинации», - добавил Песков.

За минувшие сутки в России вывили 33 996 случаев коронавируса, умерло 1243 человек. Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заболели 9 400 835 человек, умерло 266 579, выздоровело 8 089 694 человека.