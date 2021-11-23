Песков оценил возможность продления новогодних каникул из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил возможность введения дополнительных ограничений в праздники или продления новогодних каникул из-за коронавируса, пишет РИА Новости.
«Вы забегаете вперёд, ещё до новогодних каникул много времени», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
Песков заметил, что сейчас фиксируется снижение заболеваемости, но не исключил, что возможен всплеск.
«Мы видим, что все мы, все государства мира, сталкиваемся с одними и теми же проблемами – это недостаточный уровень вакцинации и ревакцинации», - добавил Песков.
За минувшие сутки в России вывили 33 996 случаев коронавируса, умерло 1243 человек. Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заболели 9 400 835 человек, умерло 266 579, выздоровело 8 089 694 человека.