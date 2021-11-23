Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Социальные сети – главный канал общения избирателей с депутатом Денисом Ивановым

Социальные сети – главный канал общения избирателей с депутатом Псковской городской Думы Денисом Ивановым. Об этом парламентарий заявил в эфире ПАИ-live.

Он уточнил, что в связи с ситуацией с коронавирусом давно не проводит встречи в округе, поэтому в основном всё общение идёт через соцсети.

«Быстро и без официальных бумаг – я говорю: «Ничего не надо, достаточно просто проблему обозначить». Причём я помогаю людям не только из своего округа. Поскольку я руководитель регионального партийного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», даже из других регионов обращаются люди. Я обычно люблю работать через социальные сети: мы не впадаем в бюрократию», - поделился Денис Иванов.

Что касается обращений избирателей из других округов, он решает их проблемы «как для своих». «Конечно, мой помощник Александр Васильевич всё время ругается на меня, говорит: «Это не наши избиратели». Я говорю: «Александр Васильевич, для меня все мои, все жители Пскова». Я знаю некоторых людей, меня кто-то знает. Не могу их куда-то перефутболить: их и так уже отфутболили все, кто мог. Поэтому с нас не убудет, напишем бумагу, потратим пять минут времени, проследим, чтобы выполнили», – рассказал депутат. Он добавил, что как руководитель фракции пользуется определённым уважением управления городского хозяйства администрации Пскова, где внимательно относятся к его просьбам.

Полное интервью с депутатом Псковской городской Думы 6-го созыва Денисом Ивановым о его деятельности в избирательном округе № 15 читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

23 ноября 2021

С 14 декабря поезд Минск-Мурманск возобновляет движение
23 ноября 2021

Денис Иванов: Во дворы мы не можем лезть без инициативы граждан

23 ноября 2021

Встреча на «Седьмом небе». Второй носок, роды, ипотека и прочее, что нужно успеть до Нового года
23 ноября 2021

Социальные сети – главный канал общения избирателей с депутатом Денисом Ивановым
23 ноября 2021

Правительство утвердило перечень случаев бесплатного проведения ПЦР-тестов по полису ОМС
23 ноября 2021

Анна Попова заявила, что коронавирусные ограничения снимать рано
23 ноября 2021

«Цифровая профилактика VS Голем-цивилизация»: просветительско-предупреждающий провокационный фестиваль пройдёт в Пскове
23 ноября 2021

«Поработать на людей очень полезно» – интервью с депутатом Денисом Ивановым

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...