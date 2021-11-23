Социальные сети – главный канал общения избирателей с депутатом Денисом Ивановым

19:16, 23 ноября 2021, ПАИ

Социальные сети – главный канал общения избирателей с депутатом Псковской городской Думы Денисом Ивановым. Об этом парламентарий заявил в эфире ПАИ-live.

Он уточнил, что в связи с ситуацией с коронавирусом давно не проводит встречи в округе, поэтому в основном всё общение идёт через соцсети.

«Быстро и без официальных бумаг – я говорю: «Ничего не надо, достаточно просто проблему обозначить». Причём я помогаю людям не только из своего округа. Поскольку я руководитель регионального партийного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», даже из других регионов обращаются люди. Я обычно люблю работать через социальные сети: мы не впадаем в бюрократию», - поделился Денис Иванов.

Что касается обращений избирателей из других округов, он решает их проблемы «как для своих». «Конечно, мой помощник Александр Васильевич всё время ругается на меня, говорит: «Это не наши избиратели». Я говорю: «Александр Васильевич, для меня все мои, все жители Пскова». Я знаю некоторых людей, меня кто-то знает. Не могу их куда-то перефутболить: их и так уже отфутболили все, кто мог. Поэтому с нас не убудет, напишем бумагу, потратим пять минут времени, проследим, чтобы выполнили», – рассказал депутат. Он добавил, что как руководитель фракции пользуется определённым уважением управления городского хозяйства администрации Пскова, где внимательно относятся к его просьбам.

Полное интервью с депутатом Псковской городской Думы 6-го созыва Денисом Ивановым о его деятельности в избирательном округе № 15 читайте здесь.