«Поработать на людей: это очень полезно» – интервью с депутатом Денисом Ивановым

18:03, 23 ноября 2021, ПАИ

Гостем в очередном выпуске ПАИ-live стал депутат Псковской городской Думы, руководитель фракции «Единой России» Денис Иванов. Ведущая проекта Надежда Назаренка, пообщавшись с Денисом Олеговичем, узнала, почему так важна активность жителей, зачем депутату знание психологии чего еще не хватает городу.

Парк за 300 лайков

– Вы депутат по округу № 15 в Пскове, и в вашем округе сделано очень много в плане благоустройства. Что бы вы особенно хотели отметить?

– Самая главная гордость: мы восстановили все магистральные дороги, теперь все дороги в округе просто идеальные: это улицы Инженерная, Алтаева. Мало того, еще заодно починили все тротуары.

В нашем округе, кстати, теперь есть самые длинные тротуары. У нас теперь самая длинная пешеходная дорожка: начинается она практически от областного УВД, и почти до самого вокзала, если вы занимаетесь роликами, можете спокойно прокатиться. Это несколько километров, самая длинная пешеходная дорожка во Пскове, и она в идеальном состоянии, впервые восстановлена за многие даже не годы, а десятилетия.

– Но и хорошо сделаны общественные территории, хоть и небольшие.

– Нет, с общественными территориями беда, потому что общественных территорий как раз нет. Мы только в этом году выиграли конкурс. Спасибо всем жителям, которые активно нас поддерживали и боролись, потому что мы боролись с несколькими претендентами.

– Вы говорите о конкурсе на благоустройство?

– Да, «Городская среда». Это парк Милевка, и мы надеемся, что в следующем году мы его все-таки начнем реализовывать. Сейчас существует две концепции, разработанные благодаря нашему «Кванториуму». Одна очень инновационная – это «Парк пяти чувств»: вы можете прогуливаться, и та или иная экспозиция в этом парке затрагивает разные чувства. Единственный такой парк есть в Калининграде, и мы попытались в таком же ключе сделать одну из концепций. А вторая концепция более традиционная: просто велодорожки. Но опять же это не просто парк, мы хотим, чтоб это было спортивно-рекреативное место, потому что все-таки на Запсковье одна большая проблема: мест притяжения людей нет вообще.

– Кстати, вы говорите о том, что это задача номер один в округе сейчас?

– Совершенно верно.

– Да. Это будет место, где можно будет и мамочкам прогуливаться с колясками, и кому-то активно заниматься спортом?

– Да. Обязательна спортивная коробка. Практически каждый год ко мне обращались наши молодые футболисты. У меня много футболистов, в нескольких домах живет почти целая команда. И они все время просили: «Дайте нам поле, мы хотим играть, потому что не всегда возможно попасть на тренировки в город, из-за локдаунов секции постоянно откладываются. Сделайте!» Надеюсь, что мы сделаем нормальный футбольный стадион.

– Но это же будет не только для футболистов?

– Он будет многофункциональный, но основной направленностью, конечно, будет футбол.

– Планируя благоустройство этого парка, вы обращались за пожеланиями жителей округа?

– Конечно! Мы пытались все включить в этот парк. У нас проблемы еще с собаками. С самими собаками проблемы нет: они есть у всех, – но проблема, где с ними нормально погулять. Урн нет в округе. Там даже до скандалов доходило, что люди выгуливают собаку, вроде как готовы убрать за ней, а урны нет. Мало того что урн нет по пути следования, а даже возле подъездов нет. Поэтому и мусора много.

– Давайте еще раз проговорим, что уже сделано для реализации проекта парка?

– Сейчас есть только две концепции. Это даже не проекты, а просто визуализации, две концепции, которые мы показали нашим жителям и получили отклики.

– Что говорят жители по поводу них? К какой больше склоняются?

– Жители лайкают. Там есть порядка 300 лайков: это, конечно, не очень много, но тем не менее. К сожалению, реализовать парк затратно. Мы ограничились направленностью на две социальные группы, потому что если, допустим, охватить все население города, то это будет материально затратно. И вот порядка 300 лайков. Причем интересно, что они голосуют что за одну концепцию, что за другую, лидера нет.

– А где можно посмотреть, проголосовать?

– Это голосование было порядка месяца назад. Я, к сожалению, не помню, как группа называется: мне кажется, «Женский Псков», потому что мы акцент делали на женщин, потому что все-таки женщины самая активная часть населения. И поэтому, когда выбирали группу, в которой разместить эти две концепции, мы выбрали именно женское направление. В принципе, по итогам голосования получилось, что люди, наверно, хотят симбиоз. Они не хотят, чтоб это было совсем чудо чудное, как «Пять чувств», но в то же время жителям хочется почерпнуть что-то из одного проекта и из другого.

Теперь главное управление городского хозяйства должно будет разместить конкурс на проектирование, и, соответственно, все комментарии выписаны. Плюс мы дадим проектировщикам две визуализации – они уже сделают проект, по которому будет реализовываться парк.

Не плюй в колодец

– То есть до конца следующего года благоустройство парка должно быть завершено?

– Здесь сложно говорить. Все зависит опять от финансирования. Я депутат, это моя инициатива, но тем не менее здесь уже действует исполнительная власть, и все зависит от того, сколько мы сможем получить от исполнительной власти финансирования, и от расторопности в решении этого вопроса. Я, конечно, буду прикладывать все усилия.

Мы с исполнительной властью постоянно работаем, и я вижу, насколько она загружена: не хватает людей. Псков за последнее время меняется, причем не то что местами, а кардинально. А в управлении городского хозяйства не такое большое количество людей, их на самом деле очень мало. Я с уважением отношусь к любому труду, а к управлению городского хозяйства – особенно, потому что люди там много чего выслушивают от населения, все-таки это сложная работа, ответственная, многосторонняя.

– У них же и озеленение, и приведение дорог в порядок….

– Совершенно верно. И еще постгарантийное обслуживание, потому что, сами видите, подрядчики тоже бывают разные: бывают хорошие, бывают плохие. Одна уборка города чего стоит. На самом деле проблем с городским хозяйством множество. Даже мы с вами вокруг посмотрим – столько проблем найдем! Но опять же, кто что хочет заметить. Я, например, замечаю, что город меняется, что в городе становится комфортно. Теперь во Пскове десять памятников ЮНЕСКО. Мы живем в музее под открытым небом. Это дорогого стоит.

Многие этого не замечают, до сих пор плохо высказываются о нашем городе, забывая русскую народную пословицу «не плюй в колодец». Зачем ты плюешь в место, где живешь, которое тебя родило, кормит?

– Не замечают, наверно, красоты, в которой они живут, и на самом деле хороших, комфортных условий. Не будем даже сравнивать с кем-то…

– Будем, почему нет? Я все время в пример привожу город Смоленск. Съездите в Смоленск, город в три раза больше! Просто съездите, погуляйте. Вы поймете, что такое Псков, что такое люди, которые работают в администрации, в управлении городского хозяйства в частности. Просто сравните.

– Нужно же и самим делать что-то хорошее, у себя около подъезда прибраться.

– Это проблема номер два. Как депутат, допустим, я помог, пролоббировал – сделали все основные магистрали, пешеходные дорожки. Дальше проблема номер два – это благоустройство дворов. Но на сегодняшний день любой ремонт двора идет по программе «Городская среда». Что самое главное в этой программе? Это отклик жителей. Жители дома должны выходить с инициативой, должны переживать за свой двор, что у них нет парковки, стоянки, детской площадки и так далее.

Многие жители не понимают, что когда в Советском Союзе жили – все было государственное, не было частной собственности, а сейчас все – частная собственность, даже придомовая территория – это ваша частная собственность. Единственное, что вы не можете ее разграничить. Но она на самом деле общедолевая. Просто на сегодняшний день наше законодательство сделано так, чтоб эту общедолевую собственность нельзя было разделить на доли, иначе двор будет просто весь распилен. Но если это частная собственность, соответственно, право содержания лежит на вас. На управляющие компании ругаются, но выбор управляющей компании тоже лежит на собственниках. Проблема в том, что люди не могут между собой коммуницировать, собраться элементарно соседи с соседями, и потом, когда я прихожу, даже до оскорблений доходит. Я им объясняю: «Я вам с удовольствием помогу. Проявите сначала инициативу – я вам помогу, протолкну. Если надо, я пристану как банный лист».

– А ремонт дворов сегодня – это чья инициатива?

– Только жителей. Мы сделали очень много междворовых проездов буквально за два года. Где в том году были большие ямы (у инспекции на Труда, возле садика № 40, на Запсковье), сейчас везде идеальный асфальт. Но во дворы мы, к сожалению, не можем лезть без инициативы граждан.

– Но дворы нуждаются в ремонте не только в вашем округе, а в целом?

– Везде. На самом деле процесс потихоньку идет, но все равно не в том объеме, в котором бы мы хотели.

Дерево на трубе

– Какие еще просьбы есть у жителей вашего округа?

– Самая основная проблема – это детские сады, как ни странно. Прокуратура все время пишет предписания. У меня сейчас проблема следующего характера: в детском садике № 40 снесли вообще все веранды по предписанию. Детям негде гулять. Ко мне обращается родительский комитет, люди ругаются: «Денис Олегович, что там можете сделать?» Не знаю, честно, что сделать, потому что на социальную сферу денег всегда не хватает.

Это не только в 40-м садике, в 39-м такая же история. Я в свое время помогал, но я тоже не могу постоянно это делать за свои деньги. Мало того что я депутат и сколько времени трачу, но доходило до того, что я уже за свои деньги что-то восстанавливал. Но, во-первых, даже элементарной человеческой благодарности не получаю. Ладно, я это делал для себя, но я не могу постоянно отнимать деньги от своей семьи и тратить на всех жителей. Я такой же человек, как и все остальные, у меня своих проблем хватает. И поэтому проблема, которую я озвучиваю, в том, что прокуратура пишет предписания. Да, они правы, если прийти в любой детский садик, там практически во всех детских садах, особенно старых, очень большое количество веранд, которые реально находятся в аварийном состоянии.

– Им больше лет 30, наверно.

– Да, как и самим садам. И мало того – еще и ветхое ограждение детских садов. Учитывая, что маленькие дети могут убежать, с ограждением тоже проблемы. Прокуратура следит, а финансирование где взять, когда у нас полностью дотационный бюджет? Мы своими доходами покрываем только 50%. Да, мы открываем парки, но на федеральные деньги. А муниципальных денег нет. И сады – это как раз наша проблема. Если медицинские учреждения – это федеральные и региональный бюджет, то детские сады – все-таки муниципальный.

– Что касается озеленения вашего округа, есть ли здесь вопросы?

– В Пскове вообще нет никаких проблем с озеленением. Все, конечно, очень ругаются сильно по поводу деревьев.

– Переживают за каждое спиленное дерево.

– Но здесь опять же переживают в каком плане? Вот на Октябрьском проспекте пример: реставрировали парк Кикоина (спасибо губернатору, что выделил средства), все реновировали. Когда там работала техника, задели корневую систему двух елок – и наше население возмутилось: «Как так, вы их спилили!» Мы объяснили, что при проведении работ повредили корни и два дерева были уже неживые, их пришлось демонтировать. А людей понять тоже можно, потому что бабушка, которая возмущалась, их сажала в свое время. Для нее это как память. Я ее понимаю по-человечески.

– У нас вообще в городе очень много таких деревьев, которые сажало еще то поколение, когда после войны восстанавливался город.

– Сейчас мы сталкиваемся с тем, что городу нужно расти и развиваться, а многие деревья растут даже на коммуникациях. И очень сложно человеку, когда он это лично воспринимает, объяснить: извините, но дерево растет на коммуникациях, соответственно, оно повреждает тот же водопровод. Магистральный водопровод – чугунная труба, которая сама по себе рассчитана всего на несколько десятков лет, она уже еле-еле живая. И ее корневая система разрушает. Дерево не спилить и ее не культивировать – соответственно, без воды останется много домов. И поэтому мы каждый раз выбираем: чувства одного человека или нормальная жизнедеятельность жильцов двух-трех домов? Вот такая дилемма постоянно.

А в СМИ каждый пытается хайповать на чем угодно. Проблема выеденного яйца не стоит, но ее надо раздувать до таких масштабов, что приходится успокаивать людей и говорить: если есть одна точка зрения – всегда есть другая. Как и про Псков: кому-то не нравится город, а кто-то удивляется каждый день и благодарит Бога, что мы здесь живем.

Где клумба?

– Есть какое-то еще направление обращений избирателей, которое хотели бы отметить? Может быть, это сфера ЖКХ в части уборки территории?

– С управляющими компаниями проблемы все время, но это всегда споры хозяйствующих субъектов. Я просто человек другой формации, вырос не в Советском Союзе и по-другому мыслю. Та же управляющая компания – многие не понимают, что они ее выбирают, они ей ставят задачу.

– Вам приходится работать с управляющими компаниями?

– Приходится. Я иногда выступаю как третейский суд. Буквально на днях жители выступили на собрании о том, что хотят спилить деревья и сделать обрезку кустарника. Договариваются с управляющей компанией, что она это сделает и с жильцов возьмет маленькую копеечку. И потом начинаются споры, потому что часть квартир муниципальные, соответственно, муниципалитет должен скинуть за этих жильцов деньги, муниципалитет говорит: «У нас денег нет», – и начинается…

– И вам даже приходится в эти ситуации вмешиваться?

– Постоянно такое случается, ты постоянно как белка в колесе крутишься, чтобы всем было хорошо.

– Вы каждый день общаетесь с избирателями?

– На сегодняшний день использую социальные сети. Поскольку сейчас запрещены все мероприятия, я в округе уже давно не провожу встречи из-за ситуации с коронавирусом. Поэтому в основном все общение идет через соцсети.

– Вам удобно через социальные сети работать с избирателями?

– Да. Быстро и без официальных бумаг – я говорю: «Ничего не надо, достаточно просто проблему обозначить». Причем я помогаю людям не только из своего округа. Поскольку я руководитель регионального партийного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», даже из других регионов обращаются люди. Но я обычно люблю работать через социальные сети: мы не впадаем в бюрократию.

– Как реагируете на обращения избирателей из других округов?

– Обыкновенно: решаем проблемы как для своих. Конечно, мой помощник Александр Васильевич все время ругается на меня, говорит: «Это не наши избиратели». Я говорю: «Александр Васильевич, для меня все мои, все жители Пскова». Я знаю некоторых людей, меня кто-то знает. Не могу их куда-то перефутболить: их и так уже отфутболили все, кто мог. Поэтому с нас не убудет, напишем бумагу, потратим пять минут времени, проследим, чтобы выполнили. Плюс еще как руководитель фракции пользуюсь определенным уважением того же УГХ: внимательно относятся к нашим к просьбам.

Вот тоже ситуация. Есть поселок Панино (где куча маленьких деревень между объездной и железной дорогами). Там тоже люди живут, там область выделяет участки многодетным семьям. Участок: ни газа, ни электричества, ни подъездных путей. У многодетных семей ничего нет, сами пытаются из последних сил, строят какие-то дома. Проблема в другом: железная дорога отделяет – им физически пешком не перейти. Чтоб доехать до этого Панино, нужно делать круг через «Пластпром», а не у каждого есть машина. Или если даже есть машина в семье, то папа уехал на машине – семья осталась. Детям в школу ходить как? Единственная дорога, заросшая кустарниками, – там вода по колено, сапоги, говорят, даже воровали. Женщина рассказывала: «У меня за сезон по трое сапог воруют. Лужи постоянно». Через железную дорогу они идут, сапоги кладут в гаражах, потом обратно идут по луже. Им сделали дорогу, насыпали, почистили кустарник, через железную дорогу сделали пути следования (мы не имеем права их делать, но это сделано для населения). Я уже за свой счет купил доску. Но, кстати, надо отдать должное деревенским: я им дал доски, привез – они сами сделали себе настилы, с помощью которых теперь комфортно могут переходить. Мне такая коллаборация всегда нравится, когда население приходит и не говорит так: «Давайте, Денис Олегович, – пальцами только щелкает: – Я хочу то, то и то». Я говорю: «Извините, но давайте начнем по-нормальному. Я работаю бесплатно, вас таких 11 тысяч (у меня в округе 11 тысяч избирателей). Я же вам не волшебник и не мальчик, которого можно пинать». Но когда вижу, что у людей действительно есть проблемы и они готовы сами участвовать в их решении, я с удовольствием их поддерживаю.

Если детей касается, всегда стараюсь проблему решить, потому что дети-то не виноваты, что взрослые, мягко скажем, не хотят решать проблемы. Плюс Запсковье все-таки стареющий район, очень тяжело общаться с бабушками. Как софинансирование ремонта двора у бабушки попросить? У нее пенсия маленькая, язык не поворачивается об этом говорить. Там дом – 70 % пенсионеров, 30 % молодежи. Молодежи нужна парковка, у них машины, а пенсионерам ничего не надо.

Про пенсионеров тоже классная история. В том году как раз делали проезд, меня окружили 20 бабушек и давай требовать: «Давай нам газон!»

– А вас узнают в избирательном округе, когда приезжаете?

– Конечно, еще как узнают!

– А откуда узнают, кстати, что вы приезжаете?

– Обычно мы развешиваем объявления, вот они и караулили там. Поймали – клумбу сделать. Семь КамАЗов земли. Семь!

– Что это за клумба такая?

– Большая клумба перед домом. Бабушки все кричали: «Мы там все будем делать!» Какая-то одна бабушка своими руками кусок земли разработала, посадила цветы. А мои бабушки прибежали: «Мы хотим тоже, как она, но у нас нет клумб, мы не можем, мы старенькие и так далее». Семь КамАЗов мы потратили на этих бабушек. Сделали, потому что пообещал. Ну и что? В этом году я поехал посмотреть на эти клумбы.

– Что там?

– Ничего там. Растет опять такая же трава. Ни цветочков, ничего я там не увидел. Они хотели клумбу, давали мне слово, что будут там сажать. Я, конечно, на 99 % был уверен, что ничего не будет, но ради интереса на велосипеде приехал посмотрел – клумбы нет.

– Обидно, когда что-то делаете и потом нет результата?

– Вначале обижался, сейчас – нет. Какие люди есть – такие есть. Я же не могу переделать свою страну, наш менталитет – просто с этим надо жить, смириться и искать в этом хорошие.

– Ну, может, найдется кто-нибудь инициативный, все-таки сделает клумбу.

– Как у нас бабушки клумбы делают – там такое творчество! И из покрышек нарезано, и что-то насажено – иногда просто треш, другими словами не назовешь.

Договаривайтесь!

– Заговорили о том, что разные интересы у избирателей: вот пожилые женщины попросили клумбу, а молодежи нужна парковка. Бывает, что возникают такие конфликты?

– Они не могут договориться. В одном дворе договориться не могут вообще. Редкие дворы, где могут договориться. Им говоришь: собирайте подписи, договаривайтесь друг с другом. Вы здесь живете – вы должны решить, что вам нужно. Пока вы не определитесь, я не буду ничего делать. Вы определились – я вам покажу, расскажу, как все это сделать, у меня есть пакет документов, все объясню, кто-то из вас будет старший. Дальше вы определяетесь сами. Как только вы закончили – все, это моя работа, вы с меня можете спросить всегда за мои слова.

Я, кстати, стараюсь ничего не обещать. Люди ко мне все время приходят и начинают меня отчитывать. Я говорю: «Как вы можете меня отчитать? Я ваш депутат, да, но я не живу в этом дворе». Но потом я все равно возвращаюсь к проблеме и стараюсь помочь.

– Если в целом сейчас поговорить о проблемах городских и достижениях, какие есть актуальные для всего Пскова проблемы, которые требуют большого внимания?

– Конечно, самые основные – это дороги и дворы.

– Целиком для города? Для всех?

– Целиком. И детские сады – это обеспеченность верандами и элементарными ограждениями, капитальный ремонт детских садов. В школах, кстати, тоже проблем много: замена окон, ремонты туалетов. Александр Братчиков ушел, а у нас иногда бюджет был «народный», и на эти деньги удавалось отремонтировать туалеты в своей школе № 22, которая есть в моем округе, где-то окна поменять. Там с момента построения школы ничего не менялось. Поэтому проблем очень много.

В социальной сфере очень много проблем! Сейчас нашим медикам очень тяжело, но, по крайней мере, на них хоть обратили внимание из-за пандемии, хоть доплаты стали вводить, новое оборудование, новые корпуса строятся – это хорошо. Но с образованием проблемы есть, именно с оснащением.

Поэтому для меня самое основное – как помочь школам и детским садам. Я надеюсь, в следующем году будут выборы, а выборы – всегда это волшебное время…

– Возможность получить что-то...

– И население, кстати, это понимает. И дай бог, чтоб оно активизировалось не только во времена выборов, а почаще, и между выборами.

Спасибо Феде

– В следующем году состоятся выборы в Псковскую городскую Думу. Планируете ли продолжить свою депутатскую деятельность?

– Планирую. Но меня больше тяготит проект парка, который нужно выполнить. Это, наверно, самое основное, потому что если я не пойду, может случиться так, что его и не будет.

– То есть у вас есть конкретная задача, которую нужно выполнять.

– Парк. И плюс есть еще обещания некоторым людям что-то сделать в округе. Конкретные дела есть. Опять с 22-й школой: у меня там много планов.

– Хватает сил и на предпринимательскую деятельность, и на депутатскую?

– Есть хорошая пословица: чем больше занят – тем больше успеваешь. Социальное предпринимательство очень полезно, только здесь никакого предпринимательства нет.

– Есть социальная ответственность бизнеса.

– Нет, социальная ответственность человека: я родился в этом городе, вырос, живу в нем. То, что я сейчас работаю на людей, меня иногда приземляет: я не зацикливаюсь на финансах, а вижу и другую сторону. Прийти ветерана поздравить – это морально очень сложно, особенно когда человек лежачий. Я не забуду, как два года назад ходил. У нас к 75-летию Победы были именные медали всем ветеранам, потому что их единицы остались, и многие уже лежат. Многие просто не могли прийти за ними сами физически: уже возраст. Я, к своему стыду, не запомнил имени, но мне понравилось одно: лежит парализованный человек, но ее блузка висит наглаженная. Вот поколение людей какое: блузка! Человек ждал – и как не прийти? Эти люди рассказывают о своей жизни, делятся воспоминаниями. Понимаешь: в стране, в которой ты живешь, на тебе лежит ответственность, она эмоциональная, но это правильно. Через это нужно пройти и «поработать на людей: это очень полезно».

– Я смотрю, вы с душой подходите к каждому вопросу в своей депутатской деятельности.

– Да, ну а как иначе? Мы все живые организмы. Без души сложно. Когда ты с душой подходишь и эмоционально все воспринимаешь, через себя, – это хорошо. Ты не формально подходишь к этому.

– Чувствуете отдачу от своих избирателей, когда что-то делаете?

– Я же говорю, что благодарности нет, это нормально.

– Вообще нет?

– Может быть, она где-то есть, но я потом ее не встречаю, как правило. У нас люди так относятся: решил проблемы – ну и слава богу. Люди, как правило, звонят, наоборот, с претензией.

– Никто не пишет вам в социальных сетях «спасибо, Денис Олегович»?

– Пишут – а потом пишут: «А мне сказал Федя, что это он сделал». Буквально недавно была история. Девушка просила засыпать яму, я обратился, засыпали яму, все сделали, она мне пишет: «А вот Федя сказал, что это он сделал». Я говорю: «Ну, скажите спасибо Феде тогда». До смешного доходит на самом деле. Поэтому здесь все-таки я для себя больше работаю: я как человек хочу развиваться, мне нравится быть нормальным, полноценным человеком. Бизнесмен пытается жить только для себя, что-то накопить, сложить – и все. А потом – гроб и белые тапки. Многие не понимают, что все равно мы все закончим одинаково. А когда ты отдаешь что-то людям – это плюс тебе, ты развиваешься нормально. Бывает неприятно, но я уже смирился с этим.

Воспитывающие дорожки

– Хотела еще уточнить: вы предприниматель, у вас деловая активность, депутатская активность, и вы еще и спортсмен.

– Да.

– Каким спортом сейчас занимаетесь?

– Боксом.

– Много времени тратите на спорт?

– Четыре раза в неделю бокс, а сейчас сижу тру мозоли: на воркаут пошел к Виталию Дидычу. Мне очень нравятся турники, я уже год хожу на воркаут, мне такое направление очень приятно. Я перестал тягать железо, вообще больше не трогаю, работаю только со своим весом на воркаут-площадке: это разные интересные упражнения, там такие мышцы развиваются, о которых никогда в жизни не думал, что они могут работать.

– В городе появилось много воркаут-площадок, сделаны пришкольные стадионы, есть фитнес-центры, бассейны, Ледовый дворец...

– И все забито.

– Действительно, спрос огромный. В вашем округе планируется строить хоккейное или футбольное поле?

– Обязательно. Первое, что мы сделали, – это на Инженерной, 76 восстановили спортивную коробку во дворе дома, где сейчас «Кодокан» находится. Мы восстановили эту коробку – там ребята играют и в хоккей, и в футбол, и в волейбол. После этого открылся «Кодокан» – там раньше был алкогольный магазин, знаете эту историю?

– Да.

– Теперь там клуб единоборств, очень много ребят туда ездит, потому что там разные виды единоборств. Там, кстати, воркаут-площадка на улице стоит, и буквально недавно мы установили ограждение, потому что некоторые автомобилисты прямо по детской площадке ездили, вообще не стесняясь.

– Это как раз о том, что одному надо одно, а другому…

– Да, а другому нужно проехать: там как раз короткий промежуток. Мы установили ограждение, и теперь, слава богу, там никто не ездит. Со спортом? Надеемся, в парке Милевка будет футбольное поле, футболисты будут заняты. И все, кто занимается коньками, хоккеисты, фигуристы, могут покупать себе коньки и спокойно кататься по тротуару, на котором нет пешеходов. И он очень длинный. Можно спокойно порядка 10 километров намотать: туда-обратно прокатился – все.

Я, кстати, на коньках тоже езжу. У меня сын с трех лет занимается хоккеем, ему сейчас 13, он 10 лет занимается, всю жизнь на коньках. И я в том году встал на коньки. Времени, конечно, не хватает, но я периодически все равно иду в Ледовый, становлюсь на коньки, когда есть минутка, даже с тренером занимаюсь. Как-то на лыжах сильно упал, и поэтому какое-то время вообще не катался.

– Вроде много сделано для занятий спортом в городе, а чего еще не хватает, на ваш взгляд?

– Да всего хватает. Единственное, чего не хватает, – это скейт-парки. Очень много ребят в центре прыгают прямо на ступеньках и часто небезопасно. Когда на велосипеде катаюсь, иногда им замечания делаю, что они прямо на дорогу могут выехать.

– Что говорят ребята, когда делаете замечания?

– Да ничего! Я же с ними вежливо общаюсь, у меня тоже дети есть, и плюс я спортом занимаюсь – тоже там очень много молодежи. Просто предупреждаю, что будь аккуратен, можешь под машину попасть. И скейт-парк – конечно, это было бы классно, потому что очень много ребят на скейтах и на самокатах катаются. Им негде себя реализовать. В принципе, наверно, и все. А так для Пскова есть все. Сейчас велосипедные дорожки тоже Борис Андреевич [Елкин — ПАИ] организует.

– На велосипеде вы тоже ездите?

– Я вообще в этом году сел на велосипед и на нем постоянно. И сейчас хотел приехать, но был дождь.

– Удобно по городу сейчас передвигаться?

– На велосипеде? Вообще. Самое главное, парковки не нужны, передвигаться по центру ты можешь спокойно: 10 минут – ты доехал. В выходные вообще классно: можешь из одного кафе в другое поехать. Велосипедные дорожки появились. Кстати, люди тоже стали понимать, что по велосипедной дорожке не надо ходить, уже ты можешь спокойнее ехать. Просто раньше ты маневрировал, мог задеть кого-то, и это могло привести к травмам, сейчас уже люди понимают, что это выделенная полоса. Это уже цивилизация, цивилизованный подход.

– Есть дорожки – научатся правильно себя вести.

– Есть дорожки, есть очень большой спрос. Очень много пожилых людей, кстати, ездит на велосипеде, я обратил внимание.

– И не только на велосипедах.

– У нас есть целое сообщество, они себя называют электровелосипедистами: периодически собираются, компаниями катаются по набережной. Каждый находит то, что кому нравится.

Модный депутат

– Давайте поговорим о моде. Вы самый модно одетый депутат в городской Думе и, наверно, в Псковской области. Вы разрушили стереотип о том, что чиновники и депутаты – это всегда одетые в строгие костюмы люди, которые на все мероприятия только в таком виде приходят. Как вы вообще выбираете одежду, тщательно подбираете свой стиль для мероприятий?

– Для официальных встреч, конечно, это однозначно костюм, но ты можешь поиграть цветом костюма, рубашкой, можно футболку надеть. Кстати, футболки под костюм надеваю, только на заседание Думы не надеваю. Галстук перестал носить вообще: он не очень мне нравится. Все-таки в одежде ты себя должен чувствовать комфортно.

– То есть и модно, и комфортно, и соответствует мероприятию.

– Я помню свое детство, когда у меня были одни школьные штаны: ходил в них в школу, после школы и вообще. Просто одни штаны. Потом у меня появилась возможность нормально одеваться. И плюс еще когда в МГИМО учился, у меня был международный проект как раз по одежде. Я много лет занимался брендовой, хорошей одеждой, поэтому оттуда перенял вкус.

– Вы следите за модой?

– Да.

– Где черпаете вдохновение для того, как одеваться?

– Сейчас очень много интернет-магазинов. Farfetch, наверно, сейчас самый популярный в России магазин: он объединяет бутики всего мира. Допустим, если тебе понравилось что-то из Бразилии – он собирает и все присылает тебе. Это самое, наверно, топовое, что есть.

– Обращались когда-либо к стилистам?

– Нет, а зачем?

– Или, может быть, ваша супруга помогает вам?

– Конечно, мы вместе смотрим. Здесь не надо быть стилистом: вся мода есть в журналах, в социальных сетях, здесь не надо ничего придумывать. Если есть какая-то одежда, которая тебе понравилась, есть целый образ.

– Как реагируют на вас коллеги-депутаты и избиратели?

– Уже, наверно, привыкли, а поначалу писали. Я говорю: «Во-первых, это некультурно – говорить о человеке, во что он одет. Вы можете, конечно, обсудить это, но давайте лучше обо мне поговорим как о человеке». Я в шортах могу прийти – не проблема. Мне комфортно. Я же не президент, могу себе позволить так самовыразиться. Мне главное, чтоб было комфортно. Ну и плюс если ты хорошо одет, это и другим приятно. Вы приходите в кафе – вам будет приятно, если там люди будут некрасиво одеты? У вас торжества момента не будет, согласитесь? Вот вы приходите в ресторан, собираетесь с семьей: это же должен быть особенный выход. А чтоб он был особенный, все люди должны быть красивыми. Когда вы идете куда-то, где все красиво одеты, вы тоже стараетесь хорошо одеться. Получается событие. Мы же живем один раз, поэтому даже одежда – событие.

– Вы тщательно подбираете, в чем пойдете куда-то?

– Нет, я же мальчик. Я просто стараюсь, чтоб у меня гардероб был сбалансированный, вижу все образы, когда покупаю. Как с прическами: я же не могу долго причесываться, если у меня тренировка, я прибежал, оделся, побежал. Просто знаю, что уже можно это с этим надеть по-быстрому. Все.

Психологические приемы

– В ближайшее время депутатам гордумы предстоит согласовать кандидатуру на пост сити-менеджера. Это один из главных вопросов в ближайшее время.

– Основной вопрос.

– Вы уже определились, кого будете поддерживать? Сейчас два кандидата. И почему вы будете поддерживать этого претендента? И как видите дальнейшее выстраивание взаимодействия с новым руководством администрации города?

– Я с Борисом Андреевичем готов работать. Только давайте про него не будем говорить. В принципе, это основной кандидат, и мы его, конечно, поддержим. Вопрос в чем? Да нет вообще никаких вопросов к Борису Андреевичу. Молодой, амбициозный. Тем более он уже давно в теме, с дорогами по крайней мере. Сейчас будут работать над мостами – все-таки мосты кому попало тоже не доверишь строить. Помните, как в советское время мосты строили? Вот история (в «Фейсбуке» прочитал), как в царское время строили первый мост, Ольгинский. Его строили порядка 30 лет, 20 лет только писали в Москву, чтоб денег дали, когда дали денег – десять лет его строили, и потом революция началась, его взорвали в Первую мировую. А сколько построил Советский Союз? Три моста, да? Все надо всегда познавать в сравнении.

Борис Андреевич опытный и образованный, ему можно доверить строительство мостов. У нас также получаются выборы на должность, сейчас заявится какой-нибудь Федя Пупкин с одними амбициями, будет красиво рассказывать всякие истории – но нам-то надо реализовать. А Борис Андреевич – хозяйственник, человек опытный. Все-таки мост – это не избушку построить, согласитесь.

Я вообще стараюсь по поступкам судить, и человек, который в администрации сидит и управляет администрацией, должен быть человеком поступков, как Братчиков Александр Николаевич: с ним приятно было работать. Он бывший руководитель большой компании. Приходишь – Александр Николаевич: да – да, нет – нет. Все.

– Конкретно решается вопрос.

– Да он просто конкретный. Просто мы все, бизнесмены, – конкретные люди: в течение пяти минут ты уже услышал все остальное. Некоторые, услышав слово «нет», пытаются час переубедить человека, чтоб он сказал да. Но они просто не понимают, что если человек – предприниматель и чего-то добился, он уже не переобуется за это время, он уже сразу все проанализировал. Он все просчитал и ответил тебе конкретно. То, что ты тратишь его и свое время, – это уже твои проблемы.

– Вообще какие первостепенные задачи сегодня стоят перед депутатским корпусом?

– Есть политика и есть реальные хозяйственные дела. Задача, чтобы как раз политики простой обыватель, простой гражданин города не видел, чтобы какие-то разговоры, трения, обсуждения не выходили в общественную плоскость, чтобы все граждане видели, что работают адекватные люди, город развивается – и все. Решаем хозяйственные вопросы. Это профессионализм. Вот это самая главная задача, чтоб политики меньше было, чтоб мы занимались именно садами, дорогами – нас это должно волновать. А что там кто о ком думает и так далее – это совсем другая история.

– Главное – решение конкретных проблем.

– Совершенно верно. А людям все эти склоки к чему это. Может, как хохма иногда кому-то интересно, но в любом коллективе всегда есть свои взаимоотношения, разные истории, которые должны оставаться в рамках коллектива, вот и все.

– Согласна. Спасибо большое, Денис Олегович, что вы ответили на наши вопросы.