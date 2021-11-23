Почти 34 тысячи человек заболели COVID-19 в России за сутки

14:36, 23 ноября 2021, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 33 996 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

22 ноября в стране зафиксировано 1 243 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровел от коронавируса 36 051 человек.

Всего по состоянию на 23 ноября в России выявлено 9 400 835 случаев заболевания коронавирусом, 8 089 694 человека выздоровело, 266 579 – умерло.