Известный тележурналист Татьяна Недосекина скончалась в Пскове

14:43, 23 ноября 2021, ПАИ

23 ноября скончалась известный тележурналист, экс-корреспондент ГТРК «Псков» Татьяна Недосекина, сообщили Псковскому агентству информации её близкие. Татьяна Недосекина отработала на телевидении более 40 лет.

Татьяна Недосекина была ученицей филолога, профессора Евгения Маймина. В 2006 году стала обладательницей золотой медали и диплома первой степени на фестивале «Православие на телевидении, радио и в печати».