Известный тележурналист Татьяна Недосекина скончалась в Пскове
23 ноября скончалась известный тележурналист, экс-корреспондент ГТРК «Псков» Татьяна Недосекина, сообщили Псковскому агентству информации её близкие. Татьяна Недосекина отработала на телевидении более 40 лет.
Татьяна Недосекина была ученицей филолога, профессора Евгения Маймина. В 2006 году стала обладательницей золотой медали и диплома первой степени на фестивале «Православие на телевидении, радио и в печати».
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