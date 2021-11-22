Более 100 псковичей прошли программу «Фитнес старт» клуба S-FITNESS

15:05, 23 ноября 2021, ПАИ

Более 100 жителей Пскова уже прошли программу «Фитнес старт» и продолжили тренировки в клубе S-FITNESS на постоянной основе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

Люди приходят в клуб с различными запросами: похудеть, укрепить здоровье, стать сильнее и выносливее. Сотрудники S-FITNESS помогают сделать старт в тренировках комфортным, понятным и безопасным, рассказала управляющая клубом Ирина Гаевская.

Программа «Фитнес старт» включает в себя сопровождение тренера, фитнес-диагностику, разбор и рекомендации по питанию, групповые тренировки и посещение сауны.

«По итогам программы вы увидите первые приятные изменения в теле и получите бонус на продолжение тренировок», - отметили в клубе. Забронировать участие можно у администратора клуба по телефону 8(8112) 55-77-75.