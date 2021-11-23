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Общество

«Сказ» дал концерт во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ

23 ноября заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева дал небольшой концерт в медиацентре Псковского агентства информации.

Музыкальный ансамбль «Сказ» был основан в 1977 году. Коллектив поддерживает музыкальные традиции Псковской области и культуру ее исполнительства. В репертуаре ансамбля «Сказ» обработки русских народных песен, композиции, основанные на псковском фольклоре, оригинальные танцевальные постановки, классические произведения, попурри на темы современных эстрадных произведений.

Псковский ансамбль хорошо известен не только на территории Псковской област, но и в Германии, Франции, Норвегии, Финляндии, Дании, Нидерландах, Польше, Эстонии и Латвии.

Помимо концертов, ансамбль активно принимает участие в кино. Коллектив снимался в таких проектах, как «Диверсант. Конец войны», «Отставник», «Холоп» и «Собор».

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