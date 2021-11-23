Мастер-класс и брифинг по брендингу: в ПсковГУ продолжается неделя Soft skills

15:56, 23 ноября 2021, ПАИ

На площадке Псковского государственного университета продолжаются мероприятия в рамках недели Soft skills, организованной Центром карьеры и трудоустройства вуза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Первая встреча прошла 22 ноября в онлайн-формате. Участники трансляции - а их зарегистрировалось около 30 - познакомились с главным спикером мероприятий, основателем брендингового агентства enDESIGN Евгением Надобниковым, имеющим 15-летний опыт работы в бизнесе и управлении проектами. Разговор был посвящен обсуждению темы «Бренд, как человек: человекоцентричный подход к разработке брендов».

По мысли Евгения Надобникова, брендинг способен изменить продукт, при этом ни один бренд не будет работать без увязки воедино пяти стратегий - бизнеса, маркетинга, бренда, дизайна и коммуникаций. Спикер уверен, что стратегия бренда должна быть выстроена так, чтобы «бить» прямо в целевую аудиторию, но с каждым потребителем необходимо разговаривать на его языке. В этом смысле психотипы – основной инструмент современного брендмейкера.

Сегодня, 23 ноября, в 18:00 на платформе Zoom начнется мастер-класс по брендингу, который проведет Евгений Надобников. Общение со спикером продолжится в четверг, 25 ноября - на этот день запланирован брифинг в формате открытой дискуссии. Задать вопросы Евгению сможет любой желающий.

Все видеотрансляции можно посмотреть в группе Центра карьеры и трудоустройства ПсковГУ в «ВКонтакте».