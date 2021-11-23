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Общество

В Пскове проходит муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

С 22 ноября по 7 декабря в Пскове проходит муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году. В нем принимают участие учащиеся, которые набрали установленные оргкомитетом проходные баллы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

В этом году впервые на школьном этапе часть олимпиад прошла не в письменном формате, а на технологической платформе «Сириус.Курсы». Он проводился по 6 общеобразовательным предметам (физика, химия, биология, математика, информатика, астрономия) с использованием дистанционных информационно-коммуникационных технологий.

На муниципальный этап подали заявки 2 тыс. 410 учащихся 7-11 классов общеобразовательных организаций Пскова. Олимпиады пройдут по 21 предмету: математике, русскому, английскому, немецкому, французскому языкам, информатике, физике, астрономии, истории, экономике, праву, обществознанию, географии, экологии, биологии, химии, литературе, искусству (мировой художественной культуре), физкультуре, технологии и основам безопасности жизнедеятельности.

Учащиеся 9-11 классов, набравшие по итогам муниципального этапа необходимое количество баллов, станут участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

В 2020-2021 учебном году в муниципальном этапе олимпиады приняли участие 1 тысяча 715 школьников. Состязание проходило на базе 25 школ города. Победителями и призерами стали порядка 300 человек.

По результатам заключительного (всероссийского) этапа олимпиады в призеры вышли три псковских школьника. Два девятиклассника показали глубокие знания биологии – это ученик Многопрофильного правового лицея №8 Олег Звонцов и ученица Гуманитарного лицея Дарья Ситникова. Обучающаяся 11-го класса Анастасия Алексеева из школы №2 стала призером олимпиады по географии.

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