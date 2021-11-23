Порховский дом ремёсел претендует на премию «Народное признание – 2021»

16:40, 23 ноября 2021, ПАИ

Порховский дом ремёсел претендует на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Наша марка». Заявку прислали корреспонденты газеты «Порховский вестник».

Работа по возрождению старинных ремёсел началась в Порхове ещё в 1997 году: плетение из бересты, лозы, ткачество, филейно-гипюрная вышивка, фриволите и другие традиционные в этой местности занятия. Начиная с кружков, работающих на общественных началах, мастера обучили своему делу многих учеников.

И сейчас в единственном в Псковской области Доме ремёсел можно найти оригинальные сувениры ручной работы, которых нет нигде в регионе. В местных мастерских всех желающих учат искусству плетения из трав, работе на ткацком станке, ткачеству поясов, изготовлению корзин, деревообработке и лепке из глины. Кроме того, Дом ремёсел является лучшей в области экошколой.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.