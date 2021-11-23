Дорогу отремонтировали во дворе на улице Зверева в Великих Луках
В рамках муниципальной программы «Ремонт дворовых территорий» отремонтировали асфальт во дворе дома на улице Зверева, 16/24 в Великих Луках, пишет Luki-News.
В ходе ремонтных мероприятий было уложено новое асфальтобетонное покрытие и установлен бордюрный камень.
Приемная комиссия, в состав которой вошли представители администрации Великих Лук, УЖКХ и МУП ДСУ по достоинству оценили качество проделанных работ. Замечание по поводу заезда подрядчик устранит в ближайшее время.
Покрытие уложено согласно техническому заданию и в указанный срок. Срок гарантии - четыре года.
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