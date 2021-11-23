Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Праздничные мероприятия ко Дню матери проходят в Пскове

В преддверии Дня матери, который отмечается 28 ноября, учреждения культуры Пскова проводят праздничные мероприятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, сегодня, 23 ноября, в социальных сетях Детской музыкальной школы № 5 состоится онлайн-концерт, посвященный Дню матери в России.

25 ноября в 13:30 в библиотеке микрорайона Овсище на Алехина, 20 для школьников пройдёт литературный час «Простыми словами мы скажем о маме».

26 ноября в Пскове запланировано два мероприятия. В 17:00 в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева состоится творческая встреча в рамках Клуба любителей родного края. В 17:30 в Детской школе искусств города Пскова будет представлена музыкально-поэтическая композиция «Самой любимой маме на свете».

В сам праздник, 28 ноября, Дом офицеров приглашает на концертную программу «На свете нет священней слова мама». Заслуженный коллектив народного творчества театра танца «Русские узоры», театр спортивных миниатюр «УникС» покажут свои лучшие танцевальные номера, также прозвучат вокальные композиции в исполнении образцового художественного коллектива детской вокальной студии «Позитив». Начало концерта в 14:00. Приобрести билеты можно на официальном сайте Дома офицеров и в кассе учреждения.

Коллектив Городского культурного центра поздравит жителей города с праздником на официальных страницах в соцсетях в формате онлайн-поздравления «О, как прекрасно это слово – мама!».

Также в воскресенье в 12:00 в детской библиотеке «ЛиК» на Октябрьском проспекте, 21 состоится праздничная программа «Ты одна такая» для детей и родителей.

Напомним, что в связи с эпидемиологической ситуацией участие в мероприятиях в учреждениях культуры (за исключением граждан до 18 лет) возможно только при предъявлении QR-кода или документа, подтверждающего прохождение вакцинации против COVID-19, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления).

Отметим, что в России официальный праздник в честь матерей и беременных женщин учредили в 1998 году. День матери в России отмечают традиционно в последнее воскресенье ноября. Целью праздника является поддержка традиции бережного отношения к женщине.

В августе 2021 года президент РФ Владимир Путин поддержал предложение ввести новый праздник – День отца. Таким образом, в этом году российские папы отметили свой официальный день впервые – 17 октября. Праздник установлен для того, чтобы укрепить институт семьи и повысить значимость отцовства в воспитании детей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

23 ноября 2021

Анна Попова заявила, что коронавирусные ограничения снимать рано
23 ноября 2021

«Цифровая профилактика VS Голем–цивилизация»: просветительско–предупреждающий провокационный фестиваль пройдет в Пскове
23 ноября 2021

«Поработать на людей: это очень полезно» – интервью с депутатом Денисом Ивановым
23 ноября 2021

Межрегиональное профсоюзное сотрудничество поддержал Игорь Иванов в ходе генсовета ФНПР

23 ноября 2021

Начался приём заявок на организацию ёлочных базаров в Пскове
23 ноября 2021

27 ноября пройдет юбилейный концерт псковского ансамбля «Сказ» в ГКЦ Пскова
23 ноября 2021

«Сказ» дал концерт во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ

23 ноября 2021

Порховский дом ремёсел претендует на премию «Народное признание – 2021»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...