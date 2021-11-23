Праздничные мероприятия ко Дню матери проходят в Пскове

17:32, 23 ноября 2021, ПАИ

В преддверии Дня матери, который отмечается 28 ноября, учреждения культуры Пскова проводят праздничные мероприятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, сегодня, 23 ноября, в социальных сетях Детской музыкальной школы № 5 состоится онлайн-концерт, посвященный Дню матери в России.

25 ноября в 13:30 в библиотеке микрорайона Овсище на Алехина, 20 для школьников пройдёт литературный час «Простыми словами мы скажем о маме».

26 ноября в Пскове запланировано два мероприятия. В 17:00 в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева состоится творческая встреча в рамках Клуба любителей родного края. В 17:30 в Детской школе искусств города Пскова будет представлена музыкально-поэтическая композиция «Самой любимой маме на свете».

В сам праздник, 28 ноября, Дом офицеров приглашает на концертную программу «На свете нет священней слова мама». Заслуженный коллектив народного творчества театра танца «Русские узоры», театр спортивных миниатюр «УникС» покажут свои лучшие танцевальные номера, также прозвучат вокальные композиции в исполнении образцового художественного коллектива детской вокальной студии «Позитив». Начало концерта в 14:00. Приобрести билеты можно на официальном сайте Дома офицеров и в кассе учреждения.

Коллектив Городского культурного центра поздравит жителей города с праздником на официальных страницах в соцсетях в формате онлайн-поздравления «О, как прекрасно это слово – мама!».

Также в воскресенье в 12:00 в детской библиотеке «ЛиК» на Октябрьском проспекте, 21 состоится праздничная программа «Ты одна такая» для детей и родителей.

Напомним, что в связи с эпидемиологической ситуацией участие в мероприятиях в учреждениях культуры (за исключением граждан до 18 лет) возможно только при предъявлении QR-кода или документа, подтверждающего прохождение вакцинации против COVID-19, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления).

Отметим, что в России официальный праздник в честь матерей и беременных женщин учредили в 1998 году. День матери в России отмечают традиционно в последнее воскресенье ноября. Целью праздника является поддержка традиции бережного отношения к женщине.

В августе 2021 года президент РФ Владимир Путин поддержал предложение ввести новый праздник – День отца. Таким образом, в этом году российские папы отметили свой официальный день впервые – 17 октября. Праздник установлен для того, чтобы укрепить институт семьи и повысить значимость отцовства в воспитании детей.