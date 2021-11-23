Межрегиональное профсоюзное сотрудничество поддержал Игорь Иванов в ходе генсовета ФНПР

17:52, 23 ноября 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов сегодня, 23 ноября, принял участие в совещании членов генерального совета и руководителей членских организаций Федерации независимых профсоюзов России под председательством Михаила Шмакова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа, в ходе генсовета участники обсудили общественно-политическую деятельность и проанализировали работу информационных ресурсов членских организаций.

Кроме того, Игорь Иванов сегодня принял участие в работе постоянной комиссии генерального совета ФНПР по организационной работе и кадровой политике и комиссии по собственности профсоюзов, в ходе которой обсуждался вопрос о работе, проводимой профсоюзами по укреплению организации и о перспективах выполнения решений коллегиальных органов ФНПР. Завершилась работа комиссий заседанием исполкома и генерального совета ФНПР.

«Псковский облсовпроф ведёт информационную работу на высоком уровне и взаимодействует практически со всеми СМИ Псковской области, в то же время есть что перенять у коллег из других регионов, – отметил Игорь Иванов по итогам состоявшихся встреч. – Будем развивать информационную работу, чтобы и дальше в полной мере проводить организационное и кадровое укрепление».

Также глава региональных профсоюзов подчеркнул, что полностью поддерживает взаимодействие по развитию профсоюзного движения в стране. «В консолидации усилий в межрегиональном и межотраслевом профсоюзном сотрудничестве – будущее профдвижения», – заключил Игорь Иванов.