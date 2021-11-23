Шесть одаренных детей будут получать стипендии от администрации Псковской области

17:59, 23 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области определены получатели стипендии администрации региона для одаренных детей и молодёжи в области культуры и искусства. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Получателями стипендии стали три студента Петрозаводской государственной консерватории имени А. Н. Глазунова – Алёна Гаврилова, Светлана Ендальцева и Владислав Прилуцкий. В списке также два студента Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова – Ольга Зинина и Даниил Семенов. Распоряжением также присвоена стипендия Алексею Рыбачеку, студенту Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова.

Отметим, стипендия назначается из средств областного бюджета. Выплаты установлены с 1 сентября 2021 года по 30 июня 2022 года.