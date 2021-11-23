«Цифровая профилактика VS Голем–цивилизация»: просветительско–предупреждающий провокационный фестиваль пройдет в Пскове

18:13, 23 ноября 2021, ПАИ

С 26 ноября по 2 декабря 2021 года в стране впервые пройдет Всероссийская библиотечная акция «Молодежная неделя цифровых технологий». Она станет достойным завершением Года науки и технологий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Псковская областная научная библиотека (ул. Профсоюзная, 2) присоединилась к Всероссийскому событию и приглашает молодых псковичей стать первыми участниками просветительско–предупреждающего провокационного фестиваля «Цифровая профилактика VS Голем–цивилизация».

В рамках программы фестиваля состоятся: ролевая флэш–игра предупреждение «Кибер-охота на разум»; лекция–инструкция–тест по фактчекингу научной информации «Реникса VS Факты»; провокационная панорама сюрреалистичного, увлекательного сериала-антологии и киберпанк-видео «Эстетическая кибер-щекотка»; неопасное тест–исследование и форсайт–нарратив «Серёжа, да ты робот?!».

Приняв участие в фестивале, у молодых псковичей будет уникальная возможность первыми протестировать ролевую флэш–игру предупреждение «Кибер-охота на разум». Игра основана на реальных проблемах в области кибербезопасности и создана по мотивам проекта «Цифровой словарь. Как Интернет и гаджеты определяют нас», программ «СберУниверситет», «ПостНаука» и альманаха «Атласа новых профессий».

Полная программа фестиваля на сайте библиотеки .

Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться.

Контакты: 8(8112) 72-84-15;

E-mail: i-koroleva@bk.ru (Ирина Королёва, заместитель генерального директора по научной работе ГБУК «Псковская областная универсальная библиотека»).

