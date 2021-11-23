Анна Попова заявила, что коронавирусные ограничения снимать рано
Глава Роспотребнадзора России Анна Попова сообщила РИА Новости, что противокороновирусные ограничения снимать пока рано.
«В некоторых субъектах, как только начинается снижение [заболеваемости], сразу же отменяют те или иные ограничительные мероприятия. Я считаю, что сегодня это делать категорически рано», — сказала Попова.
По словам главы Роспотребнадзора, в 34 регионах ситуация с коронавирусом стабилизировалась, но рост заболеваемости продолжается в 18 субъектах РФ.
Медленнее всего заболеваемость снижается среди пожилых людей от 65 лет и старше. «Здесь ситуация практически не меняется. И совершенно очевидно, что от уровня охвата иммунизации лиц этой возрастной категории наших граждан, наших старших, будет зависеть, как будет меняться эта тенденция», — добавила Попова.
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